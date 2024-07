Madagascar: Recyclage pastoral national - Six mille pasteurs de la FJKM attendus à Mahajanga

Le recyclage pastoral de tous les révérends ou pasteurs de l'Église de Jésus Christ à Madagascar (FJKM), issus des trente-huit synodes régionaux (synodam-paritany) jusqu'en France, Canada, La Réunion et Maurice, se tiendra à Mahajanga, du 13 au 18 août.

Six mille pasteurs travaillant à travers le monde et venant d'Europe, dont l'Allemagne, de Côte d'Ivoire, de New-York, y seront présents. Ils seront accompagnés de leur famille respective, épouse et enfants. Ce qui signifie que l'affluence atteindra plus de vingt-mille personnes réunies dans la capitale de la région Boeny durant une semaine.

Le secrétaire général de la FJKM, le pasteur Jaona Rakotonirainy, et le directeur exécutif du département de l'Église, le pasteur Johary Lalaina Robson, sont venus à Mahajanga, mardi, pour rencontrer le comité d'accueil et de préparation, dirigé par le président, le pasteur Tahinasoa Rajaonarivony Le recyclage pastoral figure parmi les actions de la FJKM et se déroule tous les deux ans. En 2022, dix sites ont accueilli le recyclage régional. Cette année, ce sera un grand rassemblement national. Tout le monde sera réuni en un seul endroit.

Le recyclage ou la formation est une occasion de faire un état des lieux et d'évaluer le ministère ou le sacerdoce. Ce sera un moment de mettre tout le monde sur le même diapason.

Des rencontres sportives et des compétitions seront aussi organisées entre les pasteurs.

De tradition et selon le règlement, le recyclage pastoral national se déroule une semaine avant le grand Synode (tous les quatre ans). L'année prochaine, la 20e édition du grand Synode national de la FJKM, se déroulera à Tolagnaro, du 11 au 18 août 2025.

La ville de Mahajanga est la mieux cotée pour être la première destination nationale. Familles, touristes étrangers et vacanciers se ruent actuellement à Mahajanga pour passer un séjour agréable, à cause de la chaleur. Les estivants commencent à rejoindre petit à petit Mahajanga, depuis le début de la semaine. Surtout après l'examen du BEPC.

La dégradation de la nationale 4 et le long trajet n'empêchent pas les vacanciers et les visiteurs de se précipiter vers la côte Ouest.