Afrique: Romuald Rakotondrabe - «Nous devrions surtout renforcer l'attaque»

Madagascar jouera les deux premières journées qualificatives à la CAN 2025, entre le 2 et le 10 septembre. Les Barea affronteront d'abord les Tunisiens à l'extérieur, puis recevront les Comoriens à domicile.

· L'ordre des rencontres étant déjà publié, avez-vous un programme de préparation précis à un mois et demi du premier match?

Nous sommes en train de repérer les joueurs susceptibles d'intégrer l'équipe. Les expatriés vont bientôt reprendre l'entrainement en vue de leur championnat respectif vers mi-août. La liste devrait être finalisée, au plus tard, le 18 août, car les convocations devraient être envoyées quinze jours avant la fenêtre.

Nous allons donc, cette fois, sélectionner des joueurs indépendamment de leur performance dans les matchs. Nous n'aurons pas le choix en cette saison morte. Après la reprise, ils auront deux matchs dans les jambes avec les risques de blessure à prendre en compte.

·Vous envisagez d'appeler combien d'anciens et de nouveaux joueurs ?

Nous en avons une longue liste. Je ne veux pas encore donner le nombre exact. Je réitère tout simplement que nous avions pu former un nouveau groupe en Afrique du Sud en juin.

À condition que ces joueurs reprennent leur championnat. Chaque poste est à renforcer, mais surtout en attaque. J'ai, entre autres, rencontré Njiva de passage au pays. Il va reprendre l'entrainement et pourrait réintégrer le groupe après sa blessure.

%

Plusieurs joueurs sont en fin de contrat et en attente de trouver un nouveau club, avant le début du championnat. Nous avons la liste de ces joueurs. Quatre ou cinq d'entre eux sont en contact permanent avec nous. Cependant, au cas où ils ne trouvent pas de club avant la reprise, nous ne pourrons pas les appeler.

·Comment allez-vous planifier le regroupement pour le premier match en Tunisie, puis recevoir les Comores à domicile ?

Ce ne sera pas comme lors de la précédente fenêtre en juin, en fin de saison durant laquelle nous avions eu dix jours de rassemblement sur place. La prochaine fenêtre coïncide avec le début de la saison.

Tous les joueurs, expatriés et locaux, devraient arriver en Tunisie, le 2 septembre. La CAF a uniquement publié l'ordre des rencontres sans préciser les dates exactes. Nous n'aurons que trois jours maximum, donc place aux seuls joueurs en pleine forme. Nous n'allons pas nous aventurer non plus à appeler ceux sans club, ou pas très en forme à 100%.

Nous n'avons pas assez de temps pour tout travailler et le deuxième match aura lieu quelques jours plus tard. Nous envisageons d'appeler trente-huit ou quarante présélectionnés, pour éviter des absents au dernier moment. Il y aura trois ou quatre par poste car on n'est jamais à l'abri d'un désistement tardif.

·Recevoir le match contre les Comores n'est pas assuré, avez-vous une idée d'un terrain neutre ?

Personnellement, je préfère jouer à domicile contre les Comoriens, comme les joueurs et le staff d'ailleurs. Dans le cas où nous n'avons pas à temps un stade homologué pour accueillir le match, je propose de jouer les deux premiers matchs en Tunisie.

C'est mon idée personnelle, mais aucune décision n'a été prise. Là, il n'y aura plus de déplacement, nous jouerons sur le même terrain, resterons dans le même hôtel comme lorsqu'on joue à domicile. Notre objectif est de poursuivre sur notre lancée après les résultats obtenus jusqu'ici.

Cela exige du travail sérieux car, statistiquement, la Tunisie est la favorite de son groupe aux éliminatoires du Mondial, et les Comores restent le leader de notre groupe. Aussi ne sommes-nous pas mieux classés que les autres équipes de notre poule. Nous pouvons rêver de participer à la CAN. Il faut travailler ensemble et faire preuve de solidarité, beaucoup plus qu'auparavant.