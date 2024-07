Madagascar: Salon RSE - Les initiatives vertes se multiplient

Un baromètre. Voilà ce que peut représenter le salon RSE-IDD qui vient de clore sa neuvième édition au Novotel Alarobia, hier. Soixante-dix exposants, allant des Petites et moyennes entreprises aux grandes industries extractives ont montré leurs façons de concevoir la démarche verte.

À priori, toutes les sociétés prennent conscience de l'importance d'investir au vert et de concilier rentabilité financière, actions communautaires et environnementales. Certaines en ont même fait de la RSE leur business. Leur vision est de faire en sorte que cela puisse fonctionner et de le démonter.

« Quand il s'agit d'entreprises, on pense tout de suite aux profits et recettes. Alors que pour une société qui est axée sur l'impact environnemental et communautaire, cela peut ne pas être évident au départ, c'est surtout cela qui fait la différence », confie une Petite et moyenne entreprise, opérant dans l'agribusiness. Pour celle-ci, la rentabilité financière n'était pas encore au rendez-vous pendant les premiers mois, voire les premières années. « Ce n'était qu'à partir de la deuxième, voire troisième année que j'ai pu avoir un revenu stable », confie la responsable de cette PME. Néanmoins, ces initiatives trouvent un soutien, auprès des investisseurs privés et auprès de l'État, qui a décidé de faire de la RSE une démarche incontournable dans les investissements.

%

« La RSE doit néanmoins être prise comme un investissement et non une charge », indique Tiana Rasamimanana, président du Syndicat des industries. « Quand on parle de responsabilité sociétale et environnementale, on peut dire que les bénéfices reviennent également aux entreprises. Plus elles sont soucieuses de l'environnement et de la société, plus elles peuvent produire davantage dans leur secteur d'activité », souligne-t-il. Pour de grandes industries, la démarche RSE est un impératif. Alpha Ciment, par exemple, a décidé de se lancer dans un projet d'écovillage axé sur le développement durable. Utilisant des structures « écolonomiques », comme ils l'appellent.

« Notre objectif principal est d'améliorer les conditions de vie des membres de nos communautés, en particulier de ceux qui ont créé un quartier précaire près de l'usine », explique cette société.