Madagascar: Midirama - Le pays à l'abri des convulsions politiques

Dans le droit fil des élections législatives, la nouvelle Assemblée nationale a ouvert sa première session spéciale ce mardi 9 juillet. Les députés sont tout de suite entrés dans le vif du sujet, en élisant leur PAN. Le choix s'est porté sur l'ancien ministre de l'Intérieur Tokely Justin et c'est un vote unanime qui l'a porté au perchoir de la Chambre basse.

L'entente a été parfaite entre toutes les composantes de cette dernière. La démarche a été tout aussi consensuelle pour le Bureau permanent où on a pu constater un savant dosage régional. Et à présent, c'est la désignation par le chef de l'Etat du nouveau Premier ministre qui a eu lieu, faisant ainsi en sorte que la boucle soit bouclée. Après le franchissement de toutes ces étapes, le pouvoir va devoir se pencher sérieusement sur les problèmes qui assaillent la population.

La première et non des moindres est celle des coupures d'eau et d'électricité qui ont perturbé gravement le quotidien des Malgaches, ces derniers temps. Le DG de la Jirama a parlé sans faux-fuyant de la situation actuelle.

Il a affirmé que le ravitaillement en fuel des centrales électriques était un des écueils qu'il fallait surmonter. L'apurement des créances aux fournisseurs était certainement le premier d'entre eux. L'arrivée du bateau chargé de livrer le fuel lourd devrait faire baisser ces délestages qui perturbent le quotidien de consommateurs au bord de l'explosion.

Les lendemains de scrutins législatifs bouleversent totalement la vie des partis politiques français. Le président Emmanuel Macron est aux prises avec cette situation inextricable qu'il a créée en décidant la dissolution de l'Assemblée. Dans le cas présent, la France est ingouvernable à cause de la constitution de trois blocs qui n'ont pas la majorité à l'Assemblée.

Le Nouveau Front populaire pousse le chef de l'État à choisir le Premier ministre en son sein. Le leitmotiv de ses porte-paroles est « l'application de son programme et rien d'autre ». Les autres composantes de l'Assemblée refusent cette injonction faite au président de la République . Ce dernier, en tout cas, semble temporiser et attendre la rentrée parlementaire du 18 juillet où aura lieu l'élection du président de l'Assemblée.

Il a demandé dans une lettre publiée dans un quotidien régional , aux partis du centre et de la droite de s'entendre pour former une coalition. En attendant, les chefs des groupes parlementaires sont maintenant connus. Les jours à venir devraient être mouvementés, les syndicats brandissent la menace de grèves avant et pendant les Jeux olympiques.

Le sommet de l'Otan qui s'est tenu à Washington a permis de resserrer les rangs de l'Alliance Atlantique. Ses membres, dans la déclaration finale, ont affirmé leur volonté d'augmenter leur budget de défense. Ils ont adressé un message de fermeté à la Russie accusée de brandir la menace nucléaire. Ils ont en outre parlé « du rôle de la Chine dans la guerre menée par la Russie en Ukraine à travers son partenariat dit sans limite ».Ils réitèrent que l'Union européenne est un « partenaire incontournable et sans équivalent ».

Aux États-Unis, les appels au renoncement de Joe Biden à la course à l'élection présidentielle se multiplient, mais le locataire de la Maison Blanche n'entend pas renoncer. Il estime qu'il est le seul capable de battre Donald Trump en novembre.

Madagascar, malgré toutes les difficultés qu'elle traverse, reste pour le moment à l'abri des convulsions politiques que connaissent beaucoup de pays dans le monde. Le Proche-Orient et l'Europe restent les régions névralgiques de notre planète. L'évolution de leur situation semble cependant positive. La guerre n'est plus une fatalité.