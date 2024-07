Madagascar: Hippisme / Journée française - La cinquième réunion s'annonce électrique

La cinquième réunion des courses de chevaux organisée par l'ASCEL/AHCEL coïncide avec la célébration de la fête nationale française, demain 14 juillet, d'où son nom, « Journée française ». L'hippodrome de Mahazina Ambatolampy sera de nouveau en effervescence.

Les courses de chevaux ont une longue histoire en France et continuent d'être un élément culturel important. Depuis leur création en 1903, elles ont maintenu des liens étroits avec ce pays. Sur les hippodromes malgaches, des jockeys professionnels français, des chevaux descendant des étalons et des juments issus de l'élevage français ont toujours brillé.

Actuellement, l'ASCEL/AHCEL, l'instance organisatrice des courses de chevaux à Madagascar, collabore étroitement avec son homologue français, France Galop. En effet, le hasard du calendrier coïncide, jour pour jour, avec la célébration de la fête nationale française. La cinquième réunion de demain 14 juillet est baptisée « Journée française ».

Quatre courses sont au programme à l'hippodrome de Mahazina. Les jeunes chevaux, avec la lettre « A », vont rivaliser avec leurs aînés. Apache The King, fils de Don Tomassino, un étalon importé de France, fera sa rentrée pour cette saison.

Il serait le «Top weight », avec Ariane de Klara en première course du Prix Place de Vendôme. Ce galopeur aura comme adversaire potentiel Arivola Dinah de l'écurie de Manandriana, qui souhaite renouveler ses exploits malgré la distance. Pour la deuxième course, nommée Prix Place de la Concorde, Zoeh Scot sera la favorite parmi les chevaux des catégories IV et II en lice.

Cependant, le talentueux poulain Arc en Ciel réserve des surprises aux passionnés. Il est toutefois essentiel de se méfier de Zorro, qui est en plein essor. La course réservée aux chevaux des catégories III et II, appelée Prix Châteaux de Versailles, démontre une fois de plus la suprématie des jeunes chevaux de lettre A.

Un duel très attendu opposera la belle blonde Arizona, fille de l'étalon Upper House, également importée de France en 2019, à Azteca Del Sol, sur une distance de 2 000 mètres. La dernière course sera dédiée à la plus belle avenue du monde, l'Avenue des Champs-Élysées, et mettra en compétition des chevaux des catégories II et I. Aisance Pleasure demeure la favorite, mais Nabab garde espoir pour sa distance préférée de 2 100 mètres.

En somme, cette « Journée française » sera marquée par des courses électrisantes avec la participation des grosses pointures. L'ASCEL/AHCEL donne donc rendez-vous au public, aux passionnés des courses de chevaux et aux turfistes, demain.