Madagascar: Gouvernement - 5 postes de ministres devenus libres

Incompatibilité.

Après la reconduction du Premier ministre, l'attention se tourne vers les membres du prochain gouvernement. Une chose est sûre, les ministres candidats recasés au sein du Bureau permanent de la Chambre basse ne feront plus partie de la nouvelle équipe gouvernementale pour incompatibilité de fonctions.

Il s'agit de Justin Tokely, Augustin Andriamananoro et Haingo Elisette Fomendraza qui viennent d'être élus respectivement président de l'Assemblée nationale, vice-président au titre de la province d'Antananarivo et vice-présidente pour la province de Fianarantsoa.

Il y aura donc 4 nouveaux ministres. À savoir, à l'Intérieur ; à la Communication et à la Culture ; ainsi qu'à la Population et Solidarités. Et ce, sans compter le 5e, en l'occurrence, l'Enseignement technique et la Formation professionnelle tenu auparavant par Lalatiana Rakotondrazafy qui n'a pas été élue à Faratsiho.

Tradition républicaine.

En revanche, on attend de voir si les ministres sortants Marie Michelle Sahondrarimalala et Andriamanantena Razafiharison vont être reconduits à l'Education nationale pour la première et à l'Enseignement Supérieur et Recherche scientifique pour le second. En tout cas, « le député nommé membre du gouvernement est suspendu d'office de son mandat. Il est remplacé par son suppléant », selon l'article 71 alinéa 2 de la Constitution.

Celle-là même qui dispose en son article 54 que « le président de la République nomme le Premier ministre, présenté par le parti ou le groupe de partis majoritaire à l'Assemblée nationale (...) Sur proposition du Premier ministre, il nomme les membres du gouvernement (...) ». Si la tradition républicaine veut qu'un ministre non élu ne soit pas reconduit dans le gouvernement, aucune règle, fut-elle non écrite, ne prévoit qu'un ministre élu député retrouve automatiquement son ancien poste.