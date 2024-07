Madagascar: Carburant - La vérité des prix, appliquée à partir de ce mois

On s'achemine visiblement vers une hausse des prix des carburants dans les jours qui viennent. En effet, le gouvernement a adopté lors du dernier conseil des ministres l'arrêté relatif à l'administration des prix et au calcul des prix de référence calculés ou PRC.

Plus communément appelé vérité des prix, il s'agit d'un mécanisme automatique de détermination des prix du carburant et dont l'objectif principal est de limiter l'écart entre prix moyens appliqués à la pompe (PMAP) et les prix de référence calculés.

Les PRC n'étant autres que les prix calculés par l'Office Malgache des Hydrocarbures en fonction des prix du marché, basés sur les deux paramètres essentiels que sont les cours du dollar et les cours internationaux du pétrole brut. Selon les observateurs, la tendance est vraisemblablement à la hausse ; en raison de la dépréciation de l'ariary par rapport au dollar, entre le mois de juillet 2022, date de la dernière révision des prix et la période actuelle.

En effet, le dollar était à 4 090 ariary en juillet 2022 contre 4 490 ariary actuellement, soit une dépréciation de 10%. Une hausse qui devrait cependant être amoindrie puisque entre ces deux dates, les cours du baril ont chuté en passant de 112 dollars en juillet 2022 à environ 88 dollars actuellement. Quoiqu'il en soit, la variation des prix ne devrait pas dépasser les 200 ariary par litre.

En effet, l'OMH a mis en place un système de lissage de type « bande de prix » qui permet d'encadrer les changements de prix mensuels. Mais le changement ne devrait donc pas dépasser les 200 ariary par litre par mois à force de reporter la différence sur le prochain mois.

Notons que l'ajustement automatique des prix du carburant figure parmi les actions préalables à l'octroi de la Facilité Elargie de Crédit (FEC) et de la Facilité pour la Résilience et la Durabilité (FRD), récemment signées avec le FMI. L'objectif étant de limiter les impacts des écarts entre prix à la pompe et vérité des prix sur les finances publiques.