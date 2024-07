Madagascar: Le sport au service du développement et de la paix - Le monde sportif attendu à Mahamasina, ce jour

C'est l'événement phare du week-end. Le monde du sport est attendu ce jour au Kianja Barea pour la célébration de la Journée internationale du Sport au service du Développement et de la Paix.

« Le sport pour la promotion de sociétés pacifiques et inclusives » est le thème choisi cette année. Cette Journée internationale est l'occasion de mettre en lumière l'importance du sport dans la socialisation et la création de liens entre les individus mais également entre les nations. Le sport contribue à créer un climat de tolérance, de compréhension et de saine compétition.

Les valeurs véhiculées par les sports (discipline, perfectionnement, respect de l'adversaire), quels qu'ils soient, sont reconnues à travers le monde et sont comprises peu importe le langage parlé. En initiant les enfants au sport, c'est donc toute une éducation à la persévérance, à la patience et à la tolérance qui est faite. Le sport au service de la paix s'exprime, entre autres, lors de grands rassemblements mondiaux à l'image des Jeux olympiques à l'époque de la Grèce antique.

De nos jours, le Comité International Olympique (CIO), autorité suprême du mouvement olympique, tente de faire revivre ce concept de « trêve olympique » à l'occasion des Jeux olympiques. Se faisant, il vise non seulement à protéger les athlètes et le sport en général, mais également à contribuer à la recherche de solutions pacifiques et diplomatiques aux conflits.

Plusieurs évènements sont au programme de cette journée, entre autres une séance de footing autour du Stade Barea, une séance de zumba et des rencontres sportives. « Tout le monde est invité, sportif ou non. L'essentiel est de se retrouver à travers les valeurs du sport » a déclaré Rosa Rakotozafy, Directeur général des Sports au sein du ministère de la Jeunesse et des Sports.