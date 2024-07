Madagascar: JICA Chair - Une 5e édition exceptionnelle

Deux éminentes conférencières ont exploré les médias japonais et l'aide publique au développement.

Plus de deux cents invités, dont des étudiants, ont répondu à l'appel hier. Tous ont honoré de leur présence la cinquième édition de la JICA Chair organisée dans le pays. L'événement, qui est le fruit de la collaboration entre l'Université d'Antananarivo et la JICA, a vu la présence de deux conférenciers : la Professeure HAYASHI Kaori, Vice-Présidente Exécutive de l'Université de Tokyo, et la Professeure CORNELISSEN Scarlett, Directrice du centre du Japon de l'Université de Stellenbosch.

Les deux scientifiques ont partagé leurs expertises respectives sur des thématiques d'actualité cruciales. Ce qui cadre bien à l'esprit de la JICA chair qui vise « à partager l'expérience de modernisation du Japon avec les leaders et futurs leaders des pays partenaires comme Madagascar. Il s'agit d'une initiative précieuse qui permet de renforcer les liens entre le Japon et Madagascar et de promouvoir la coopération dans des domaines d'intérêt commun », note-t-on.

Au menu

Deux thèmes ont été choisis pour l'événement d'hier. Pour la Professeure HAYASHI Kaori, il s'agissait de retracer l'histoire des médias japonais, depuis leur période de gloire jusqu'aux défis auxquels ils sont confrontés actuellement dans l'ère numérique et mondialisée. La thématique « Les médias japonais : leur âge d'or et leurs défis futurs », a été développé par cette scientifique.

Avec « Six décennies de coopération japonaise pour le développement de l'Afrique : tendances et perspectives » comme thématique, la Professeure CORNELISSEN Scarlett a « analysé l'évolution de l'aide publique au développement (APD) du Japon en Afrique subsaharienne sur les six dernières décennies ».

Elle a ainsi mis en lumière l'impact positif de cette aide sur le Japon et les pays africains. La Pr Cornelissen Scarlet a également souligné le rôle crucial de la TICAD (Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique) en tant que plateforme de dialogue et de coopération.