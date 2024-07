Madagascar: Examen - Le baccalauréat sous haute surveillance

Les ministères en charge de l'organisation du baccalauréat seront très vigilants par rapport à la surveillance des sujets. Des visites des centres d'examen ont déjà été organisées par le ministre par intérim du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique pour assurer le bon déroulementdes épreuves.

Vigilance

Pour éviter une éventuelle fuite, les sujets d'examen du baccalauréat seront placés sous haute protection. Les centres d'examen en question seront également placés sous haute surveillance grâce à l'appui du ministère de la Sécurité publique. Tout comme le CEPE et le BEPC, les sujets de baccalauréat font l'objet de commerce sur internet mais la cybercriminalité a déjà été saisie de cette affaire.

Ces sujets qui s'avéraient faux risqueraient de perturber les esprits des candidats.Les responsables de certains établissements scolaires ont déjà incité leurs élèves à ne pas se laisser tenter par ces propositions qui pourraient conduire à leur perte. Une dizaine de jours avant la tenue des épreuves, les derniers préparatifs battent leurs pleins. Certains établissements scolaires organisent des séances de révision intensive.

Statistiques

%

Les épreuves dubaccalauréat de l'enseignement général se dérouleront du 22 au 26 juillet. Les épreuves, pour les séries technique, technologique et professionnelle, auront lieu du 22 juillet au 1er août, la première partie du 22 au 26 juillet, la deuxième du 29 juillet au 1er août. Sur les 218 359inscrits pour cette session 2024, 23 461 d'entre euxsont des candidats d'école et 3 957 des candidats libres.

C'est la série A2 qui enregistre le plus grand nombre de candidats avec 126 766 inscrits. 10 502 candidats sont inscrits pour la série A1, 10 646 pour l'OSE, 28 202 pour la série D, 1 607 pour la série C , 15 340 pour la série L et 14 034 pour la série C. La série technologique répertorie 221 candidats et 11 041 pour le professionnel et technique. Antananarivo compte 80 435 candidats, 16 622 pour Antsiranana, 35 826 pour Fianarantsoa, 24 736 pour Mahajanga, 33 322 pour Toamasina et 27 418 pour Toliara.