Madagascar: Trophées du Jeune Entrepreneur - Quatre lauréats récompensés cette année pour l'innovation et la croissance

Jeudi dernier, BNI Madagascar a organisé la cérémonie de remise des Trophées du Jeune Entrepreneur (TJE) 2024, un événement annuel qui met en lumière les réalisations remarquables des jeunes entrepreneurs malgaches.

Placée sous le thème « Faites rayonner vos idées », cette édition a, une fois de plus, réuni des candidats talentueux, répartis en deux catégories distinctes : TJE Croissance+ et Startup TJE.

Le concours, lancé le 15 février 2024 à la Maison de l'entrepreneuriat à Ambohijatovo, s'adresse aux entreprises existantes ayant un chiffre d'affaires annuel minimum de 60 millions d'ariary (catégorie TJE Croissance+) ainsi qu'aux jeunes entrepreneurs et startups innovantes (catégorie Startup TJE).

Depuis sa création en 2003, le TJE incarne l'engagement de BNI Madagascar pour l'entrepreneuriat et le développement économique du pays, offrant une plateforme où l'innovation, l'audace et la détermination des jeunes peuvent s'exprimer pleinement.

Lauréats de 2024

La cérémonie de jeudi dernier a été marquée par la célébration des lauréats du TJE 2024, qui ont su se démarquer par leur vision et leur contribution au développement économique et social de Madagascar.

Randja Ranaivozanany de FOODMARK a été récompensé pour son travail dans la restauration collective et le service traiteur, et a remporté le trophée TJE Croissance+. Le prix Coup de coeur pour cette catégorie a été attribué à Soamiadana Rabetsaroana de Saint-Louis Juridique, pour le développement d'une plateforme en ligne intuitive qui traduit les textes juridiques en images et graphiques compréhensibles.

En ce qui concerne la catégorie Startup TJE, le trophée a été remis à Landry Tsisatrana, de Cycle Co, qui a impressionné avec la création d'un cyclopousse motorisé, propulsé par l'énergie solaire. Le prix Coup de coeur pour cette catégorie a été décerné à Hery Andrianina Rakotondrainibe d'Équipe.mg, pour la création du premier réseau social malgache dédié à la littérature.

Soutien concret. Comme chaque année, des récompenses exceptionnelles ont été offertes par BNI Madagascar aux lauréats. Des crédits à taux zéro allant de 50 millions à 100 millions d'ariary, des forfaits de connexion Internet jusqu'à 6 mois, ainsi que des coachings assurés par NextA ont été répartis entre ces heureux gagnants de la TJE 2024. Bref, le TJE 2024 témoigne, une fois de plus, de l'importance de soutenir et d'encourager les jeunes entrepreneurs.

En offrant une plateforme et des ressources précieuses, BNI Madagascar contribue activement à l'essor de l'entrepreneuriat malgache, stimulant ainsi l'innovation et la croissance économique du pays. Les lauréats de cette année représentent l'avenir prometteur de Madagascar, où la créativité et la détermination ouvrent la voie à de nouvelles opportunités et à un développement durable.