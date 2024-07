Cote d'Ivoire: Colonie de vacances d'Etat- 240 petits colons en expédition à Korhogo

C'est l'institut national de la santé publique (Insp) d'Adjamé à Abidjan, a servi de cadre à la cérémonie de mise en route de quelque 240 enfants pour la Colonie de vacances d'Etat. Cette cuvée 2024 qui se déroulera du 13 au 28 juillet à Korhogo, la capitale de la région du Poro, connaît ainsi une affluence-record, dépassant l'initial quota de 150 enfants âgés de 7 à 14 ans. A appris Allafrica.com de sources officielles.

Au nom du ministre du tourisme et des loisirs, Siandou Fofana, Mme Isabelle Anoh, Directrice générale des Loisirs, a réitéré l'engagement du ministère d'offrir des vacances enchantées à ces enfants dont les parents vouent une confiance infinie à ce jamboree étatique. Autour du thème : « Loisirs et vacances, moyen d'éducation, de ressourcement et de bien-être ! », cette immersion en pays Sénoufo, à en croire la DG, est une opportunité inouïe de découverte la Sublime Côte d'Ivoire à travers les richesses culturelles, naturelles et patrimoniales du septentrion du pays. Et Mme Anoh d'indiquer que le professionnalisme de ses équipes dédiées, avec en prime, la bienveillance de celles-ci, sont le gage d'un succès avant-coureur. Et d'inviter les promoteurs de camps, centres aérés et colonies de se conformer aux exigences régaliennes en obtenant les autorisations requises, à la Direction générale des Loisirs. Par la même occasion, elle invite les parents à y veiller avant de leur confier leurs enfants.

%

Direction opérationnelle de cette expédition, la Direction des Parcs de loisirs, d'attraction et des Jeux numériques (DPLAJEN) sous la férule de Mamadou Keita, a mis les petits plats dans les grands pour offrir deux semaines inoubliables aux enfants. Indiquant que ce rassemblement estival est, certes, une opportunité pour se divertir et s'amuser, mais aussi et surtout, un incubateur de socialisation et de formation à la citoyenneté.

L'une des innovations majeures de cette édition, est l'invitation des parents, le samedi 27 juillet, à la fête de fin de colonie dans la capitale du Poro. Avec à la clé, une offre d'un circuit touristique et ludique sur mesure pour (re) découvrir la pépite qu'est Korhogo et sa région.

Légende photo : Les petits colons embarquent ici pour la cité du Poro. (Photo : B. mafoumgbé)