Sénégal: Visite du vice-ministre russe des Affaires étrangères Mikhaïl Bogdanov

La Russie s'intéresse au Sénégal. Le vice-ministre russe des Affaires étrangères Mikhaïl Bogdanov a été reçu cette semaine, par le président Bassirou Diomaye Faye ainsi que par la ministre des Affaires étrangères Yacine Fall. Jeudi 11 juillet, une Chambre de commerce et d'investissement Afrique-Russie a même été inaugurée à Dakar pour encourager la coopération économique entre les deux pays. Pourquoi cette visite maintenant ?

Pour le chercheur et politologue à l'Ifan (institut fondamental d'Afrique noire), Mamadou Bodian il s'agit d'une démarche stratégique de la Russie pour renforcer ses liens avec le Sénégal, alors que le président Bassirou Diomaye Faye, nouvellement élu, a dit vouloir diversifier ses partenaires internationaux tant qu'ils n'entament pas la souveraineté du pays.

« Le choix et le timing spécifique est probablement lié à l'intention de la Russie de se positionner favorablement dans cette nouvelle dynamique politique de diversification des partenaires internationaux du Sénégal, explique Mamadou Bodian au micro de notre correspondante à Dakar, Léa Lisa Westerhoff.

Le Sénégal se positionne aujourd'hui comme un pays qui se caractérise par une stabilité assez remarquable mais aussi une percée démocratique et de ce point de vue là, il devient un interlocuteur et un pays qui présente des avantages comparatifs assez intéressants pour la Russie. Et il est important de noter que la visite suit de près la tournée du ministre des Affaires étrangères russe (Sergueï) Lavrov, dans la sous-région, il y a quelques semaines ; ce qui met en lumière cette stratégie du pivot pour Moscou, dans un contexte d'isolement mondial croissant dû au conflit ukrainien

En renforçant ses relations avec les nations africaines, la Russie cherche à diversifier ses alliances et à créer aussi de nouvelles opportunités économiques et et militaires pour compenser, par exemple, les pertes subies sur d'autres fronts géopolitiques.»