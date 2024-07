Afrique de l'Est: La Belgique appelle le Rwanda à retirer ses troupes de la RDC

Le rapport du groupe d'experts des Nations unies sur la République démocratique du Congo pointe une intensification de la crise humanitaire « déjà très grave » dans l'est de la RDC avec en particulier 2,3 millions de déplacés dans le Kivu et 7 millions au total dans tout le pays. Ce rapport apporte des preuves de l'implication rwandaise dans le conflit qui secoue la région. Et la Belgique réagit pour demander à Kigali le retrait de ses soldats.

C'est un communiqué tout ce qu'il y a de plus officiel du ministère belge des Affaires étrangères ; il souligne que le rapport des Nations unies « établit clairement » que les forces armées rwandaises sont directement impliquées dans le conflit. Le rapport indique que les forces rwandaises de défense ont renforcé leurs opérations conjointes avec les rebelles du M23 et cette implication est décisive car avec des matériels modernes ils ont « cloué au sol » les moyens aériens des forces armées de la RDC.

Jusqu'ici, la Belgique avait à maintes reprises enjoint le Rwanda de cesser son soutien aux rebelles et de ne plus s'impliquer, désormais le ministère va un cran plus loin au risque de détériorer encore ses relations avec Kigali, des relations qui n'étaient déjà pas au beau fixe. Et cette déclaration, il faut le souligner est en tous points similaire à celle du département d'état, le ministère des Affaires étrangères des ÉÉ-UU.

En revanche, même si le ton envers le Rwanda est sans concession, la Belgique demande aussi à la RDC que ses forces armées cessent de leur côté la coopération avec des groupes armés illégaux, y compris les rebelles des FDLR Forces démocratiques de libération du Rwanda.

Pour afficher ce contenu X (Twitter), il est nécessaire d'autoriser les cookies de mesure d'audience et de publicité.

Accepter Gérer mes choix