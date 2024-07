Ile Maurice: Pour le PTr-MMM, l'enjeu no 10 un choix entre le Covid et le cholera

L'alignement des candidats à l'élection partielle programmée dans la circonscription de Montagne-Blanche-Grande-Rivière-Sud-Est (no 10) promet d'être intéressant car un duel s'annonce entre le candidat du MSM, Avineshwar Dayal, et la représentante de Linion Moris en la personne de Neena Ramdenee.

Puisque l'alliance PTr-MMM-Nouveaux Démocrates ne s'est pas intéressée à contester cette élection donnée par certains pour une farce politique qui coûterait des millions aux contribuables, les partisans rouges mauves seraient-ils quand même intéressés à aller voter pour donner «une correction» au parti au pouvoir ?

Dans ce cas de figure, qui ces partisans de l'opposition vont-ils plébisciter ? La candidate de Linion Moris ? Cehl Meeah ? L'indépendante Indranee Poongavanum ?

En votant pour Linion Moris et si jamais la candidate gagne, ils vont contribuer à ériger le groupuscule en un gigantesque monstre qui prétendrait pouvoir avaler l'alliance PTr-MMM sinon exiger un très gros morceau si jamais un arrangement électoral est conclu avec l'opposition parlementaire. Ce serait comme si les électeurs pro-PTr et MMM, en participant au vote, auraient demandé à Navin Ramgoolam et Paul Bérenger de commettre le harakiri politique et électoral.

Dans un autre cas de figure, organiser auprès de l'électorat PTr-MMM un vote en faveur de Mlle Poongavanum exigerait des contorsions physiques, politiques et électorales extraordinaires. De même, on n'est pas encore arrivé à un stade de «sophistication» politique où des partisans du PTr-MMM iront voter pour Cehl Meea afin, selon la formule classique, de «donner une leçon» au MSM.

Tout compte fait, en dehors des calculs et des attentes du PTr-MMM, la candidature de Cehl Meeah et de Jonathan Dardenne pourrait s'avérer fructueuse pour le MSM. Les votants de foi islamique et ceux de ce qu'on appelle la Population Générale constituent un fort pourcentage de l'électorat de cette circonscription. En effet, en dispersant ces voix potentiellement «anti», le MSM prend une sérieuse option pour se faire élire.

Donc, la grande question qui reste - si jamais il y a élection partielle - comment empêcher le MSM de remporter la victoire ? Si le MSM l'emporte au no 10 et suivant la dissolution du Parlement en novembre, quand le MSM s'engagerait dans la campagne pour les élections générales, le Sun Trust pourrait beaucoup économiser sur les affiches et banderoles, les bases, les autobus spécial route et les fêtes à la mer à coups de briani, Kentucky, bière Phoenix et rhum Goodwill. Sans oublier les cadeaux du genre associés à Alan Ganoo, Bobby Hurreeram et Kavy Ramano.

Pour l'alliance PTr-MMM, la victoire de Dayal ou celle de la pouliche du tandem Bodha-Valayden, ce serait le choix entre le Covid et le choléra. Le tandem RamgoolamBérenger n'aurait alors d'autre alternative que d'organiser un tsunami massif qui pourrait balayer tous les adversaires lors du scrutin pour le choix d'un gouvernement.