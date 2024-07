Madagascar: Filière riz - Plus de 100 000 paysans adoptent la technique PAPriz

La 3e phase du projet PAPriz ou Projet d'Appui à l'amélioration de la productivité et de l'industrialisation du secteur riz, financé par l'Agence Japonaise de Coopération Internationale (JICA), sous tutelle du ministère de l'Agriculture et de l'Elevage, s'achève en 2025.

Entamé depuis 2020, ce projet vise la promotion de l'industrialisation et du renforcement de la chaîne de valeur de la filière riz à Madagascar afin d'atteindre l'autosuffisance alimentaire et de constituer une base future d'exportation de son surplus de production.

Il se focalise notamment sur la vulgarisation du paquet technique PAPriz et le renforcement de la chaîne de valeur au niveau central et dans les nouvelles régions. « Nous avons ainsi recensé plus de 100 000 paysans qui ont adopté la technique PAPRiz au niveau des zones d'intervention du projet. Ils ont pu améliorer leur rendement de productivité atteignant 5,5 tonnes par hectare en moyenne.

Les rendements minima et maxima s'élèvent respectivement à 3,5 tonnes/ha et 6,8 tonnes/ha, et ce, sur une superficie totale de 85 000ha. Ce qui contribue forcément à l'augmentation de la production rizicole au niveau national », a expliqué Zoelinirina Zoé Patricia, le Coordonnateur national du projet PAPriz, lors de la 4e réunion du Comité de coordination conjointe du projet hier à l'hôtel Colbert.

Vulgariser la technique modèle

%

Un système de vulgarisation en cascade de ce paquet technique est également mis en place pour faciliter sa diffusion auprès des producteurs répartis dans tout Madagascar.

Actuellement, 103 techniciens au niveau des directions régionales du ministère de tutelle dans les nouvelles régions d'intervention, sont certifiés formateurs, outre la formation de 2 700 paysans formateurs.

En outre, 16 coopératives et des fédérations des associations d'usagers de l'eau ont été soutenues en matière de commercialisation et de recherche de financement au niveau des cinq sites modèles mis en place par le projet, à part le renforcement de leurs capacités.

Le développement de la mécanisation agricole au niveau des sites modèles n'est pas en reste grâce à l'intensification du système d'approvisionnement de machines agricoles.

Dans le cadre de cette 4e réunion du Comité de coordination conjointe, «on est dans la dernière ligne droite pour évaluer les réalisations majeures du projet PAPRiz afin de définir ses futures orientations stratégiques permettant d'atteindre les objectifs finaux.

Le Ministère entend également vulgariser cette technique PAPRiz, qualifiée de technique de production rizicole modèle dans tout Madagascar à travers les autres projets et programmes sous notre tutelle », a déclaré Raharinomena Fanja, le Secrétaire général du ministère de l'Agriculture et de l'Elevage, à cette occasion.

130 tonnes par an de semences certifiées

Dans la même foulée, « le projet PAPRiz a développé un autre modèle de renforcement de capacité des organisations paysannes. A titre d'illustration, les producteurs sont sollicités à se regrouper afin de faciliter l'acquisition des intrants agricoles. Et en matière d'entretien du système d'irrigation qui s'avère plus important, la solidarité entre les usagers de l'eau est de mise », tient à souligner Habara Ryuzo, un Expert de la JICA.

Par ailleurs, le renforcement du système d'amélioration de semences de base et d'approvisionnement de semences certifiées fait partie des axes d'intervention du projet en travaillant avec le FOFIFA et le Service Officiel de Contrôle de semences et de matériel végétal.

L'objectif vise à sécuriser la production de semences de base à long terme et accroître la disponibilité des semences certifiées. Au niveau de ses sites modèles, le projet prévoit d'augmenter la production de semences certifiées à 130 tonnes par an, a-t-on conclu.