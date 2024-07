Tunisie: Le pays/Brésil - Réunion entre Nabil Ammar et son homologue brésilien Mauro Vieira

Tunis — Le ministre des Affaires Étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'étranger, Nabil Ammar, s'est réuni, vendredi, au Brésil, avec son homologue brésilien Mauro Vieira. La réunion a été consacrée à l'examen des relations bilatérales tuniso-brésilienne et à la discussion d'un certain nombre de questions régionales et internationales d'intérêt commun.

Lors de cette réunion qui intervient dans le cadre de la visite officielle qu'effectue Ammar au Brésil du 11 au 13 juillet 2024, les deux ministres ont exprimé la volonté commune d'explorer de nouvelles perspectives de coopération et de tirer profit des processus de réformes engagés dans les deux pays pour développer leurs relations bilatérales.

Ils se sont mis d'accord sur la nécessité d'activer les mécanismes d'action commune durant la prochaine période, à travers notamment la tenue de la cinquième session des consultations politiques, en préparation de la réunion de la commission mixte, qui jettera les bases d'une nouvelle phase du partenariat tuniso-brésilien.

Les deux ministres ont par ailleurs noté la convergence des positions des deux pays sur diverses questions internationales et régionales d'intérêt commun, dont la cause palestinienne, soulignant la nécessité d'une cessation immédiate de l'agression israélienne et d'une levée complète du siège de la bande de Gaza afin de garantir l'acheminement de l'aide alimentaire et médicale aux Palestiniens.

Ils ont aussi constaté la convergence des positions des deux pays sur d'autres enjeux tels que la lutte contre les changements climatiques, la réalisation du développement durable et de la sécurité alimentaire, la lutte contre l'immigration irrégulière...affirmant l'attachement des deux pays à revoir les outils et les approches du multilatéralisme international dans ses dimensions politiques et financières.

A l'issue de la réunion, les deux ministres ont signé un mémorandum d'entente de coopération entre l'Académie diplomatique internationale de Tunis et l'Institut diplomatique brésilien "Rio Ranco". Le ministre des Affaires étrangères brésilien a également remis à son homologue tunisien, une lettre personnelle adressée au président de la République Kais Saïed par le président brésilien Luiz Inácio Lula da Silva.