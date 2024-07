Tunisie: Le ministre de l'Intérieur préside la cérémonie de remise des diplômes à l'école de la Garde nationale à Bir Bouregba

TUNIS/Tunisie — Le ministre de l'Intérieur, Khaled Nouri, a souligné, vendredi soir, à Hammamet, le grand intérêt qu'accorde son département à l'adaptation du système de formation à la réalité sécuritaire et aux nouveautés et évolutions techniques en fonction des nouveaux défis sécuritaires et conformément à des programmes scientifiques modernes, l'objectif étant d'adapter la théorie à la pratique et d'assurer plus d'ouverture sur toutes les expériences internationales.

Nouri, qui présidait la cérémonie de remise des diplômes aux formés de l'année académique 2023/2024 à l'école de la Garde nationale à Bir Bouregba, a appelé les diplômés de l'institution de sécurité et du corps de la Garde nationale à déployer davantage d'efforts et à faire preuve de responsabilité et de discipline afin de relever les défis et être bien préparés pour les prochaines échéances nationales, protéger les citoyens et leurs biens et défendre leur patrie.

Il a également salué le rôle de l'école de la Garde nationale de Bir Bouregba, « une institution de formation prestigieuse qui, depuis sa création, s'attache à cultiver l'esprit patriotique et à inculquer à ses membres les valeurs de sacrifice et les nobles principes, en leur apprenant des connaissances scientifiques et techniques et en développant leurs capacités physiques et mentales.

À cette occasion, le ministre a distribué des certificats et décoré d'insignes de grade, les diplômés du 36e cours d'officiers appliqué, du 12e cours d'officiers détenteurs de licences et du 74e cours de sergents de la Garde nationale, qui porte le nom du lieutenant martyr Hatem Zaidi.

Il a rendu hommage à sa famille et à un certain nombre de retraités de la Garde nationale.

Le ministre de l'intérieur a également assisté à un défilé de diverses unités de la Garde nationale qui a mis en lumière les compétences et la préparation physique des diplômés à travers plusieurs démonstrations de sports de combat et des simulations de lutte contre le terrorisme et contre des prises d'otages.

Il a salué le rôle important joué par le corps de la garde nationale depuis sa création dans le maintien de la sécurité et rendu hommage aux martyrs du corps de la garde nationale et des institutions militaires et de sécurité qui ont donné leur vie pour le bien de la nation.

Ont assisté à la cérémonie, le secrétaire d'État auprès du ministre de l'Intérieur chargé de la sécurité nationale, le gouverneur de Nabeul et un nombre d'invités et hauts responsables du ministère.