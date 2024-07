Sénégal: SODAV - Ngoné Ndour déclare avoir des chantiers à terminer

Dakar — Réélue le 1er juillet à la présidence du Conseil d'administration de la Société sénégalaise de gestion du droit d'auteur et des droits voisins (Sodav) pour trois ans, Ngoné Ndour, a confié à l'APS les raisons qui l'ont poussée à briguer un troisième mandat, invoquant, entre autres, des chantiers à terminer "impérativement".

"J'ai démarré une mission comme PCA de la SODAV en 2016 et les objectifs fixés ne sont pas encore atteints. Je peux citer la rémunération pour copie privée, la plateforme digitale, l'immeuble de la Sodav et tous les autres droits qui sont en veilleuse par rapport à leur mise en oeuvre et pas mal de choses qui m'ont poussée à candidater pour un troisième mandat", a expliqué la PCA de la Sodav dans un entretien avec l'APS.

Elle estime qu'un "énorme" travail a été abattu par le conseil d'administration. Mme Ndour dit avoir été encouragée à se représenter pour "finaliser les chantiers commencés, mais non aboutis".

"Lorsqu'on démarre un processus, on a envie qu'il soit complètement terminé avant de passer le témoin. Il y a des choses à faire au niveau de la digitalisation, de la massification du portefeuille de la Sodav, de l'application intégrale de la loi de 2008 sur le droit d'auteur et les droits voisins", a t-elle souligné.

La productrice qui s'est aussi prononcée sur les nombreuses controverses notées lors de la dernière assemblée générale ordinaire de la Sodav, le 27 juin dernier, a préféré mettre tout "dans le cadre de la démocratie" qui prévaut au sein de la société de gestion collective.

Lors de cette rencontre, des sociétaires ont déploré avoir été privés de parole, d'autres ont évoqué la limitation des mandats.

Ngoné Ndour a estimé que sa candidature au poste de PCA "a réveillé des envies".

"Ce qui s'est passé lors de l'assemblée générale, c'est la démocratie qui s'est manifestée. La Sodav a toujours présenté le dernier jeudi du mois de juin ses rapports à ses ayants droits, je ne vois pas de société de la place qui le fait. C'est une chose à saluer", s'est défendu Ngoné Ndour qui souligne que de tels débats sont souvent notés lorsqu'il y a élection.

Selon elle, la Sodav a l'obligation de répondre aux questions des ayants droits, un droit régi par des textes et les règlements de la loi 2008 sur le droit d'auteur et les droits voisins.

"Parfois, on n'est pas d'accord sur des points, mais on a l'oreille ouverte pour écouter les contributions et questions des ayants droits. Le sociétaire a un droit à l'information et le directeur gérant de la Sodav a l'obligation de répondre", rappelle-t-elle.

La Sodav traîne toujours les problèmes de l'ex-BSDA

Ngoné Ndour qui s'est expliquée sur les lourdes charges de la Sodav qui s'élèvent en 2023, selon le rapport annuel à plus de 515 millions de Fcfa contre 533 millions de FCFA en 2022, a souligné que la société de gestion traîne toujours avec les problèmes de l'ex-Bureau sénégalais du droit d'auteur (BSDA).

"Nous avons hérité d'une société au bord de la faillite avec une dette de plus d'un milliard de franc CFA. Aujourd'hui nous avons épongé les dettes sur la répartition, et celles des impôts. Il ne reste que l'Ipres (l'institut de prévoyance retraite) avec des échéances", a-t-elle déclaré.

Pour Mme Ndour, la subvention de l'Etat a beaucoup aidé la Sodav à "rester au top" et à payer les redevances et assurer la gestion.

Sur les 3 milliards de FCFA de subvention accordés par l'Etat en 2020 et dédiés au fonctionnement et à l'investissement, plus d'1 milliard 800 millions de francs CFA ont été déjà consommés par la Sodav, selon la PCA.

"Le combat pour la rémunération pour copie privée est plus qu'important aujourd'hui, car elle va permettre à la Sodav d'être autonome", a plaidé Ngoné Ndour insistant sur le fait que son adoption ne doit pas immédiatement pousser à l'arrêt de la subvention.

Selon elle, la Sodav n'a que les droits d'auteurs comme ressources pour payer les redevances qui s'élèvent en 2023 à 578.116.418 millions de FCFA et faire face aux charges de fonctionnement à plus de 515 millions de francs CFA.

Les dettes des sociétaires et du personnel s'élèvent à plus de 302 millions de francs CFA dont 31 millions dus aux agents de la Sodav.