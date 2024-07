Ile Maurice: La boîte de nuit The Shacks maintient qu'elle n'est pas impliquée

Le décès suspect de Bhavesh Bandhoo, retrouvé inconscient et ensanglanté à proximité de la boîte de nuit The Shacks à Grand-Baie, le 1er octobre 2023, continue de susciter des interrogations alors que les membres de sa famille cherchent toujours des réponses. Cependant, la boîte de nuit The Shacks à Grand-Baie maintient qu'elle n'est nullement impliquée dans cette affaire.

La direction de cet établissement précise que le corps de Bhavesh Bandhoo a été retrouvé à 100 mètres de The Shacks et non dans ses locaux. C'est d'ailleurs elle qui a informé la police de cet incident et qui a par la suite fourni tous les enregistrements des caméras de surveillance pour les besoins de l'enquête.

Smart Meals Ltd, le propriétaire de The Shacks, assure qu'elle a pleinement coopéré avec la police et continuera à le faire car il n'y a eu aucune maldonne à son niveau. «The Shacks jouit d'une bonne réputation tant au niveau local qu'international. C'est une boîte de nuit renommée, reconnue et un lieu en toute sécurité que fréquentent beaucoup de personnes.»

Il y aurait dans cette affaire une tentative de 'cover up' d'une compagnie de sécurité qui appartient à un haut gradé de la police affecté à la Field Intelligence Unit et dont les agissements sont vivement critiqués par certains membres de la force policière. Cette compagnie de sécurité ne travaille plus pour le compte de The Shacks, a précisé Smart Meals Ltd.

Cette compagnie de sécurité détient un permis pour opérer comme telle depuis 2022. Elle est enregistrée au nom de l'épouse du haut gradé. Depuis cinq mois, les membres de la famille de Bhavesh Bandhoo cherchent toujours à comprendre les circonstances de la mort de ce jeune étudiant en bonne santé, qui était sorti avec des amis pour une virée dans le Nord, ce soir-là. Si la police a conclu qu'il n'y a pas de foul play dans cette affaire, d'autres proches de ce dossier évoquent des zones d'ombre autour des agissements de ce haut gradé de la police. Affaire à suivre...