Ile Maurice: Une célébration de Mukesh

Le talentueux chanteur indien Mukhtar Shah, réputé pour sa capacité à imiter à la perfection la voix du légendaire Mukesh, se produira lors de deux concerts au Caudan Arts Centre. Ces concerts auront lieu le samedi 13 juillet à 19 h 30 et le dimanche 14 juillet à 15 h 30.

Pendant près de trois heures, Mukhtar Shah fera revivre les mélodies intemporelles de Mukesh, offrant au public un mélange harmonieux de nostalgie, d'émotions intenses et de poésie. Accompagné par la talentueuse chanteuse Kosha Pandya, ces concerts de Mukhtar Shah promettent une expérience musicale mémorable.

Mukhtar Shah a exprimé sa joie et son honneur de se produire à Maurice. «Je suis très heureux et honoré d'être ici dans ce magnifique pays. Je suis vraiment heureux qu'Immedia ait organisé cet événement car cette agence a une excellente réputation. Immedia a fait venir des artistes du monde entier et je suis honoré de faire partie de cet événement. La liste des chansons sélectionnées par l'agence est excellente et je suis impatient de chanter devant les amateurs de musique à Maurice. Les musiciens et l'équipe de choristes sont remarquables, et je suis sûr que ce concert restera gravé dans la mémoire des spectateurs.»

«Quand j'étais petit et que j'étudiais à l'école, je chantais cette célèbre chanson de Kabhi Kabhi. Mes amis ont commencé à m'appeler la voix de Mukeshji. Pendant mes années de collège, je chantais des chansons de Mukeshji et l'orchestre m'invitait sur scène pour interpréter ses chansons. C'est ainsi que mon voyage musical a commencé», a expliqué le chanteur. Toutes les chansons de Mukesh sont ses préférées parce qu'il adore sa voix. Mais il a un attachement particulier pour Kabhi Kabhi, Jane Kahan Gaye Woh Din, Jis Desh Men Ganga Behti Hai et Saranga Teri Yaad.

Kosha Pandya, quant à elle, a exprimé sa gratitude et son excitation de se produire à Maurice. Kamini Bubooa, manager d'Immedia, a souligné qu'on ne pouvait pas avoir une meilleure voix que celle de Mukhtar Shah pour interpréter ces magnifiques chansons intemporelles de Mukesh.

«Nous avons la voix de Mukesh avec nous et des musiciens mauriciens talentueux dirigés par Vijay Munisamy. Il est bien connu à Maurice pour son talent et pour avoir rassemblé un groupe formidable. Nous avons également Sahil Gobin, Outam Laulsah, Rajay Pydayya, Nishal Boojhawon, Reekesh Sumputh, Vicky Munisamy, Ananth Chuttoo, Rounal Gobin, ainsi que quatre choristes talentueux.»

Les derniers billets pour ces concerts sont disponibles à Rs 1 200 pour les places en orchestre et à Rs 800 pour celles au balcon. Ils peuvent être achetés en ligne sur le site du Caudan Arts Centre.