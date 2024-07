Ile Maurice: Parlement - Vers un changement de speaker ?

Le Parlement a été au coeur des discussions dans l'émission Décryptage hier, vendredi 12 juillet, avec Nad Sivaramen, directeur des publications à La Sentinelle Ltd, Subash Gobine, analyste politique et Shelly Carpayen, journaliste. La Une de l'express d'hier matin faisant référence au remplacement potentiel du speaker Sooroojdev Phokeer par nul autre qu'Adrien Duval du Parti mauricien social-démocrate (PMSD), a été le premier thème de l'émission.

Pour Nad Sivaramen, les abus de Sooroojdev Phokeer ont déjà été évoqués lors d'une émission spéciale en ce sens et désormais, on voit qu'il dépasse toutes les limites et devient davantage un liability qu'un asset pour le Mouvement socialiste militant (MSM), faisant ressortir l'incident avec Ehsan Juman, mardi.

Pour le directeur des publications de LSL, le MSM a compris qu'il ne pourra pas remporter les élections avec le speaker et c'est là qu'Adrien Duval entre en scène dans les négociations entre le MSM et le PMSD. Il faut, dit-il montrer qu'il y a des changements avant les élections.

Et puis, cela permettra aussi à Adrien Duval de se refaire une image après son accident, qui a laissé quelques séquelles. Il ne sera pas difficile de faire mieux que Sooroojdev Phokeer, a indiqué Nad Sivaramen. Pour Subash Gobine, il se peut que le gouvernement se débarrasse de Sooroojdev Phokeer mais qu'il refasse son entrée au Parlement comme speaker, une fois que les prochaines élections seront choses du passé.

Autre sujet abordé, le Nomination day à Bel-Air, jeudi, pour la partielle à Montagne-Blanche-Grande-Rivière-Sud-Est (No 10). Subash Gobine a indiqué qu'il se pourrait que Raj Dayal vienne hanter la campagne électorale de son fils, Avineshwar, avec les nombreuses polémiques qu'il a traînées, notamment l'affaire Bal kouler. L'analyste politique a soutenu qu'il serait intéressant de voir si le fils Dayal se prononcerait sur la révocation de son père par le MSM.

De son côté, Nad Sivaramen a, une fois de plus avancé, qu'il est fort probable que la partielle n'ait pas lieu, mettant en avant que le gouvernement dépensera Rs 17 millions rien que pour qu'un élu ne siège que 41 jours au Parlement. Il a ajouté qu'il y a des signes comme le fait que le MSM s'empresse de boucler plusieurs projets et mettre de l'ordre dans ses rangs et penser à virer Sooroojdev Phokeer.

La finalisation de la liste des candidats a aussi été évoquée. Nad Sivaramen est revenu sur les deux tickets de Rezistans ek Alternativ à Belle-Rose-Quatre-Bornes (No 18) et Rivière-des-Anguilles-Souillac (No 13) s'il rejoint l'alliance de l'opposition et comment cela risque d'être problématique.

Par exemple à Belle-Rose-Quatre-Bornes, le Mouvement militant mauricien a déjà Veda Balamoody et cela risque d'être une source de tension. Alors qu'à Rivière-des-Anguilles-Souillac, il y a déjà quatre ou cinq potentiels candidats qui labourent le terrain pour trois tickets, Ashok Subron s'ajoutant à la liste compliquerait la donne.

L'émission s'est achevée avec un micro-trottoir de Stewelderson Casimir sur le choix Adrien Duval au poste de speaker.