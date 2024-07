Ile Maurice: The Solidarite Marye Pike Trophy / GR 1. - 1600m - Frosted Gold fait respecter la hiérarchie

Le public turfiste a été servi ce samedi après-midi, 13 juillet, dans la deuxième course classique de la saison 2024 avec un joli duel entre Hasta Manana et Frosted Gold. Un duel qui a tourné à l'avantage du second nommé.

Monté par Jameer Allyhosain, Frosted Gold est, au terme d'un très bon finish, venu régler Hasta Manana qui avait pris une bonne option sur la victoire. Frosted Gold a, dans la foulée, fait respecter la hiérarchie face à son plus jeune adversaire, Hasta Manana, âgé de cinq ans seulement et possédant un merit rating plus faible de surcroit dans une course courue à poids d'âge.

Au départ de la course, c'est Arnhem Land qui se chargea de diriger les opérations. Il avait à ses côtés Transonic. Hasta Manana, également bien parti, s'installa dans le box seat. Quant à l'éventuel vainqueur Frosted Gold, il était bien calé le long des barres en quatrième position. World'Best était à son extérieur. Puis arrivèrent Super Excited et The Dazzler.

Au 350m, Rye Joorawon demanda un effort à sa monture et ce dernier grappilla du terrain sur le leader pour entamer le dernier virage en vainqueur avec Frosted Gold à ses trousses. Hasta Manana donna l'impression, à mi-ligne droite, de pouvoir contenir le dash de Frosted Gold mais dans les derniers mètres ce fut le gris qui termina le plus fort pour rallier le but en vainqueur.

Néanmoins, Hasta Manana n'a pas démérité compte tenu du fait qu'il était nettement désavantagé par rapport aux conditions de la course. A titre d'exemple, si la course était courue à handicap, il y aurait eu au moins neuf kilos de différence entre ces deux chevaux.

Frosted Gold a, dans la foulée, offert une première classique à l'entraîneur Zaki à Maurice et un premier laurier classique également au jockey Jameer Allyhosain.