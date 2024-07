Seychelles: Réunion sur le tourisme en cours au pays, les offres saisonnières sont discutées

Le ministère du Tourisme appelle aux acteurs du secteur à comprendre la saisonnalité que les Seychelles, comme de nombreuses autres destinations, connaissent chaque année.

S'adressant à la SNA lors de la réunion de marketing semestrielle du ministère, la directrice générale du marketing des destinations, Bernadette Willemin, a souligné l'importance de travailler avec les fluctuations du marché plutôt que contre elles.

Traditionnellement, les Seychelles connaissent chaque année une baisse du nombre de visiteurs entre mai et juin. Cette année, pour la semaine se terminant le 7 juillet, les derniers chiffres du Bureau National des Statistiques montrent une croissance de seulement 1% au cours de cette période par rapport à l'année dernière.

"En termes de marketing, nous n'avons cessé de promouvoir la polyvalence des Seychelles. Nous avons l'intention d'organiser une réunion où nous rassemblerons toutes les personnes concernées, compagnies aériennes, hôtels, DMC (sociétés de gestion de destinations) et autres autour d'une table où nous aborderons le sujet de saisonnalité. Nous ne voulons pas être confrontés au même problème l'année prochaine », a-t-elle déclaré.

Mme. Willemin a déclaré l'année prochaine "collectivement, en tant qu'industrie, nous pouvons avoir des offres que nous pouvons envoyer aux différents marchés étrangers bien à l'avance. C'est vrai qu'aujourd'hui, certains hôtels baissent leurs prix, mais n'est-ce pas un peu trop tard ? Surtout pour ceux qui vendent via des canaux de distribution tels que les agences de voyages et les tour-opérateurs à l'étranger, il est déjà tard car ils ont de nombreux autres pays à proposer à leurs clients, ils n'attendent pas votre offre et au moment où elle arrive, il est trop tard. "

Si les offres étaient arrivées au début de la saison, ces agences auraient pu les vendre facilement et Mme. Willemin a déclaré que c'est ce que le ministère attend de l'industrie : réserver tôt et le plus tôt est le mieux.

Elle a souligné l'importance de s'adapter au marché et d'avoir une offre en basse et haute saison et que "nous ne pouvons pas avoir un tarif forfaitaire tout au long. Si c'est la basse saison et que nous fixons des prix plus élevés que ceux de nos concurrents, les visiteurs choisiront naturellement l'autre pays."

Le directeur général a déclaré que le ministère avait constaté que les grands établissements étaient familiers avec le rendement et que peut-être certains petits établissements étaient encore nouveaux et ignorants.

« En tant que facilitateurs, nous voulons nous assurer qu'ils aient accès à ce type d'expertise. Par exemple, nous avons récemment organisé une réunion avec booking.com pour expliquer aux petits établissements les complexités de l'utilisation de cette plateforme. Nous prévoyons également d'autres ateliers avec différents experts à l'avenir", a-t-elle ajouté.

Elle a déclaré que les compagnies aériennes ont également un impact, d'autant plus que plusieurs compagnies aériennes ont interrompu leurs vols vers les Seychelles jusqu'à la fin de cette année.

Photo : Les participants à la réunion biannuelle ont rencontré vendredi le président des Seychelles, Wavel Ramkalawan, à State House.

La réunion marketing est une opportunité pour les responsables marketing et les représentants des Seychelles, basés dans le monde entier, de prendre contact et de discuter de la voie à suivre dans la promotion du pays insulaire.

La secrétaire principale au Tourisme, Sherin Francis, a déclaré aux journalistes : « Cette réunion a été l'occasion pour le président de mieux comprendre le travail que les représentants accomplissent à l'étranger. Ils ont parlé de leurs réalisations ainsi que des défis auxquels ils sont confrontés. Ce travail est trépidant, avec des horaires irréguliers et des événements fréquents le week-end, ils sont souvent loin de leur famille, donc c'est très difficile. Ils forment généralement une équipe composée d'un seul homme.

Le tourisme est le principal contributeur à l'économie des Seychelles, un groupe de 115 îles situées dans l'ouest de l'océan Indien.