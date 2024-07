Congo-Brazzaville: Décentralisation - L'UE réitère son soutien au pays

L'ambassadeur de l'Union européenne (UE) au Congo, Giacomo Durazzo, a réitéré, le 12 juillet à Brazzaville, au ministre délégué en charge de la Décentralisation et du Développement local, Juste Désiré Mondelé, l'appui de son institution dans la mise en oeuvre des différentes politiques du ministère.

Arrivé au terme de sa mission diplomatique après trois ans d'exercice, Giacomo Durazzo s'apprête à quitter la République du Congo. Il a rappelé que l'UE appuie la décentralisation de manière très effective dans de nombreux pays.

« Le partenariat entre l'UE et le Congo dans le domaine de vos responsabilités est très important et très intense. Au Congo, nous avons effectivement beaucoup de programmes, beaucoup de projets dont celui des villes résilientes. Au-delà de cela, je pense que nous avons de manière concrète partagé avec vous notre expertise, surtout vos conseils et votre vision dans ce domaine aussi important qui est celui de la décentralisation », a rappelé l'ambassadeur de l'UE au cours de l'échange.

Selon lui, la décentralisation reste l'une des priorités de coopération entre le Congo et l'UE. Il s'agit, a-t-il rappelé, d'un vaste chantier en cours dans lequel le ministre délégué a su donner une impulsion significative grâce aussi au soutien politique du président de la République qui a inséré cet aspect dans les priorités du programme gouvernemental.

« Je voulais vous remercier pour ce travail et vous assurer que malgré mon départ, les choses vont se poursuivre. Nous apprécions clairement la vision, globalement je pense que cela avance bien, c'est un chantier prometteur. Certes, il reste encore pas mal de travail à faire, mais le Congo peut compter sur l'appui de l'UE pour l'accompagner dans la mise en oeuvre de cette réforme », a-t-il rassuré.

Giacomo Durazzo a également insisté sur le fait qu'il faut donner les capacités de gestion aux autorités locales à travers la décentralisation. C'est un processus interactif, a-t-il dit, qui s'inscrit dans la durée.

« Ce ne sont pas des réformes, des changements qui vont s'opérer dans le court terme, c'est plutôt dans le moyen et même dans le long terme. Ce qui est important, c'est d'avoir toujours une vision et de savoir là où on veut aller. Le ministre a posé les jalons pour un processus qui a, d'ailleurs, démarré depuis quelques années et sur lequel tout ce qui concerne les questions législatives a été bien avancé. Mais, il manquait un petit peu dans la mise en oeuvre, dans l'effectivité de cette décentralisation », a-t-il indiqué.

Remettant quelques présents à l'ambassadeur de l'UE dont son nouveau livre intitulé « Vers l'effectivité de la décentralisation et du développement local en République du Congo : discours et activités menées (2022-2023) », paru aux Editions L'Harmathan-France, Juste Désiré Mondelé lui a souhaité bon vent.

« Après trois années d'échanges intenses et de coopération, nous vous remercions pour tout ce que vous avez pu apporter dans ce grand chantier de la décentralisation. Vous avez permis des rencontres de haut niveau avec les autres pays membres de l'UE sur la problématique de la décentralisation.

Nous allons continuer à travailler avec votre successeur puisque la coopération Congo-UE est très ancienne, forte et bien ancrée. C'est une relation que nous avons souhaité gagnant-gagnant », a rappelé le ministre délégué en charge de la Décentralisation et du Développement local.