Congo-Brazzaville: Hydrocarbures - La réunion des prix fixés tenue à Pointe-Noire

Co-organiséé par les sociétés Hemla E& P Congo et Kontinent Congo, la réunion des prix fixés des hydrocarbures s'est déroulée du 10 au 12 juillet, dans la capitale économique, sous les auspices du Pr Macaire Batchi, directeur de cabinet du ministre des Hydrocarbures.

Les prix fixés et les différentiels des hydrocarbures produits au Congo, arrêtés au cours de la réunion des prix du deuxième trimestre, en dollar par baril, se présentent ainsi qu'il suit :

-Djeno Mélange. Mois d'avril, le prix fixé est de 85,792 pour un différentiel de -2,256. Mois de mai, le prix fixé est de 79,740 pour un différentiel de -2,413. Mois de juin, le prix fixé est de 81,896 pour un différentiel de -1,942.

-Nkossa Blend. Avril, le prix fixé est de 87,667 pour un différentiel de -1,850. Mai, le prix fixé est de 80,398 pour un différentiel de -1, 650. Juin, le prix fixé est de 80,421 pour un différentiel de -2,230.

-Yombo. Avril, le prix fixé est de 90,810 pour un différentiel de 0,660. Mai, le prix fixé est de 82,708 pour un différentiel de 0,660. Juin, le prix fixé est de 83,268 pour un différentiel de 0,660.

-Nkossa Butane. Avril, le prix fixé est de 51,262 pour un différentiel de 0,000. Mai, le prix fixé est de 43,248 pour un différentiel de 0,000. Juin, le prix fixé est de 44,979 pour un différentiel de 0,000.

-Nkossa Propane. Le prix fixé pour le mois d'avril est de 32,857 pour un différentiel de -0,273. Mai, le prix fixé est de 28,868 pour un différentiel de -0,273. Juin, le prix fixé est de 31,531 pour un différentiel de -0,273.

Clôturant les travaux de la réunion au nom de son ministre, le directeur de cabinet a signifié que son cheval de bataille, qui est celui du gouvernement, est de valoriser tous azimuts le potentiel gazier congolais, estimé à plus de 400 milliards de m3 comprenant du gaz naturel associé et non associé.

« Nous nous concentrons sur le développement de nouvelles filières à travers plusieurs projets. Le gaz naturel peut être utilisé pour produire des engrais, stimulant ainsi le secteur agricole et contribuant à la sécurité alimentaire. Il peut aussi alimenter des centrales électriques, répondant à la demande croissante en électricité des secteurs miniers et des zones économiques spéciales. Le traitement du gaz naturel peut produire du GPL, utilisé comme carburant domestique et industriel», a indiqué le Pr Macaire Batchi.

«Le méthanol, utilisable comme carburant alternatif et matière première dans l'industrie chimique, est une autre voie de développement. Enfin, les hydrocarbures comme l'éthane, le propane et le butane peuvent être extraits et utilisés dans la pétrochimie pour la fabrication de plastiques, de solvants et d'autres produits chimiques. Ce sont tous ces axes de développement que nous souhaiterions couvrir », a précisé le directeur de cabinet.