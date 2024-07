Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 14 Juillet 2024

Nigeria : Faits divers - 21 morts, 69 blessés dans l'effondrement d'une école

Au moins 21 personnes, majoritairement des élèves, ont été tuées et 69 ont été blessées vendredi dans le centre du Nigeria, où une école s'est effondrée pendant des examens, ont indiqué la Croix-Rouge et des témoins. La tragédie qui a frappé l'école Saint Academy à Jos, la capitale de l'Etat du Plateau, a fait « 21 morts et 69 blessés » qui ont « tous été admis dans divers hôpitaux », a déclaré à l'Afp un porte-parole de la Croix-Rouge, Nuruddeen Hussain Magaji. Auparavant, un journaliste de l'Afp a vu cinq corps à la morgue d'un hôpital et 11 dans une autre. Tous portaient des uniformes scolaires. Des élèves coincés ont crié à l'aide sous les décombres de leur école qui s'est écroulée sur des salles de classe. (Source : Afp)

Rca : Kouango - 24 ex-rebelles intègrent les rangs de l’armée nationale

Il y a 2 mois, un groupe de rebelles anti-Balaka s’est rendu aux forces de sécurité centrafricaines à Kouango et a été désarmé. Ces anciens rebelles ont depuis suivi une formation militaire professionnelle sous la direction d’instructeurs russes de Wagner afin d'intégrer l'armée régulière. Après leur formation, les 24 hommes sont arrivés à Kouango, Ouaka, pour servir en tant que soldats des Faca, rapporte Info Ti Kodro ce samedi 13 juillet. (Source : abangui.com)

Burkina Faso : Coopération avec Guinée Équatoriale - Le ministre Karamoko Jean Marie TRAORE chez le Président Obiang

En séjour à Malabo dans le cadre d’une visite d’amitié et de travail, le ministre des Affaires étrangères de la Coopération régionale et des Burkinabè de l’Extérieur, a été reçu en audience le jeudi 10 juillet 2024, par le Président équato-guinéen, Sem Teodoro Obiang NGUEMA MBASOGO.Il lui a d’emblée transmis les salutations chaleureuses et fraternelles de Son Excellence le Président du Faso, Chef de l’Etat, le Capitaine Ibrahim TRAORE, avant de partager avec lui la vision actuelle du Burkina Faso.Obiang a exprimé sa parfaite compréhension de la dynamique en cours dans l’espace AES, et dit partager les ambitions et les visions de ces pays. Il a également exprimé sa solidarité et celle du peuple équato-guinéen à notre pays dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, et l’intérêt de la Guinée Équatoriale à renforcer la coopération avec le Burkina Faso dans des domaines d’intérêt réciproque. (Source : Burkina 24)

Cote d’Ivoire : Ecole de gendarmerie de Torohuhé - 1407 élèves sous-officiers au drapeau

Le général de corps d’armée Alexandre Apalo Touré, commandant supérieur de la gendarmerie nationale, a procédé le vendredi 12 juillet 2024, à la présentation au drapeau de 1407 élèves sous-officiers dont 94 filles de la promotion 2023-2025 de l’Ecole de gendarmerie de Toroguhé à Daloa. Ils ont été présentés au drapeau à l’issue de quatre mois de formation. Le commandant supérieur de la gendarmerie a mis à profit cette cérémonie pour prodiguer de sages conseils à ces futurs gendarmes. « Vous faites désormais partie de ceux qui ont la lourde tâche de défendre la nation en tout temps et en tout lieu », a-t-il rappelé. Pour cela, il leur demande de faire corps avec le drapeau. Aussi a-t-il invité les parents à toujours donner des conseils à leurs enfants en évitant de mettre la pression sur eux. « Laissez vos enfants servir librement la République. A la gendarmerie, il n’y a pas de bord politique », dit-il. (Source : fratmat.info)

Niger : Diplomatie- Les régimes militaires sahéliens dénoncent « une ingérence » de l’Ua dans leur crise avec la Cédéao

Les régimes militaires du Niger, du Mali et du Burkina, réunis au sein de la nouvelle confédération de l'Alliance des Etats du Sahel (Aes), ont dénoncé jeudi "une ingérence" de l'Union africaine (Ua) après des propos qu'ils ont attribués à un responsable de l'organisation panafricaine critiquant leur sécession de la Cédéao. Les trois pays, dont des militaires ont pris la tête par la force, ont annoncé en janvier quitter la Communauté économique des Etats d'Afrique de l'Ouest (Cédéao) aux 15 Etats membres. Les régimes militaires reprochent à la Cédéao les sanctions imposées face aux putschs et aujourd'hui largement levées ; ils l'accusent d'être manipulée par la France et de ne pas les soutenir contre le jihadisme. « Le commissaire de l'Ua en charge des affaires politique, paix et sécurité, s'exprimant au nom du président de la Commission de l'Ua, a déclaré (lors du sommet de la Cédéao le 8 juillet à Abuja). ( Source : aniamey.com)

Gabon : Tournée provinciale - Le président de la Transition entame une tournée de soutien dans la province de la Nyanga

Le général Brice Clotaire Oligui Nguema, président de la Transition, effectue une visite officielle dans la province de la Nyanga depuis le vendredi 12 juillet 2024.

Arrivant en fin de matinée à l’aéroport de Tchimbanga, il est prévu qu'il soit accueilli par une foule enthousiaste avant de se diriger vers Mabanda et Moabi. La journée se clôturera par un grand meeting prévu à la place de l’Indépendance de la capitale provinciale. Cette première visite du président dans la Nyanga depuis le « coup de libération » du 30 août 2023 est perçue comme porteuse d'espoir pour les habitants de la région. L'objectif principal de cette tournée est de permettre au président de s'immerger dans les réalités quotidiennes et les difficultés auxquelles les populations locales font face. (Source : alibreville.com)

Une sélection de Bamba Moussa