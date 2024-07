Algérie: Oran - Ouverture de deux nouveaux points de vente des produits de Giplait

ORAN — Deux nouveaux points de vente ont été ouverts, mercredi à Oran, par le Groupe "Giplait" de production de lait et dérivés au niveau des communes d'Es-Senia et de Messerghine.

L'ouverture de ces deux points s'inscrit dans le cadre de "la mise en oeuvre de la convention cadre entre le Groupe et la direction de l'Agence nationale d'amélioration et de développement du logement (AADL) signée le 2 mai dernier, portant acquisition de locaux commerciaux dans les cités de cette agence au profit des filiales relevant de Giplait à l'effet d'y ouvrir des points de vente de produit du même Groupe a indiqué, à l'APS, la Présidente-directrice générale de cette entreprise, Lahlouh Samah.

La Convention permet à Giplait, qui compte 15 laiteries à travers le territoire national, de se rapprocher davantage du citoyen et à mettre en exécution son plan d'action visant à promouvoir les produits laitiers de production nationale sur le marché en réduisant les intermédiaires avec des prix compétitifs, a-t-elle souligné.

Ce projet, qui a coûté plus 37 millions de dinars et qui a permis la création de 5 postes d'emploi permanents, consiste à fournir plusieurs produits laitiers tels que le lait frais, le lait de vache écrémé, le beurre, la crème de lait et divers types de yaourt et de fromage, selon les explications de la première responsable du Groupe.

Deux autres points de vente du genre seront ouverts dans les prochains jours au centre-ville d'Oran ainsi que dans la commune d'Aïn Turck, portant à 10 leur nombre total dans la wilaya d'Oran, après avoir déjà mis en service, il y a deux mois, six points de vente dans les communes de Gdyel, Arzew, Bethioua et Bir El Djir (haï El-Yasmine, haï En-Nour et Belgaid).

Giplait, qui a mis, il y a plus d'un mois, sur le marché un nouveau produit local à savoir le lait de vache, enregistre déjà des résultats intéressants dans sa quête de diminuer l'importation de la poudre du lait.

"On a pu réduire à l'Etat, la facture d'importation de la poudre du lait. Notre action vise à encourager les éleveurs à investir dans cette filière et nous nous engageons à collecter leur production de lait de vache par nos différentes laitières de manière à diminuer progressivement le recours à la poudre de lait importée", a encore dit la Pdg de Giplait, informant au passage de l'ouverture récente d'un Centre de distribution des produits de son Groupe à Adrar.