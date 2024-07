Cote d'Ivoire: Fête de l'excellence au Lycée classique d'Abidjan - Tidjane Thiam appelle à la 'générosité pour les générations futures'

Le Lycée Classique d'Abidjan a célébré, ce vendredi 12 juillet 2024, la fête de l'excellence, une journée marquée par la présence de Tidjane Thiam, président du Parti démocratique de Côte d'Ivoire - Rassemblement démocratique africain (Pdci-Rda) et ancien élève de l'établissement.

Devant une assemblée de jeunes apprenants, M. Thiam a délivré un message fort, mettant en avant l'importance du savoir et de la générosité envers les générations futures.

Tidjane Thiam, une figure emblématique du succès académique et professionnel, a rappelé aux élèves que seule la connaissance peut véritablement les affranchir. "Il n'y a que le savoir pour vous permettre de vous affranchir", a-t-il affirmé, les exhortant à adopter des valeurs et un comportement exemplaires.

Lors de son discours, M. Thiam a annoncé des récompenses financières pour encourager l'excellence scolaire : « Un million pour la première en mathématiques en terminale, 500 mille pour la première en première, et 250 mille pour la première en seconde ». A la promotion, le président du Pdci-Rda a remis la somme de deux millions à la promotion.

Aussi a-t-il tenu à préciser que cet argent, gagné grâce à son travail, provenait directement de sa poche, soulignant l'importance de rendre ce qu'il a reçu grâce au Lycée Classique.

Cette initiative de M. Thiam s'inscrit dans une vision plus large de soutien intergénérationnel. « C'est une chaîne de génération », a-t-il déclaré, espérant que les succès des élèves d'aujourd'hui contribueront à aider les générations futures. « Faire preuve de générosité pour les générations futures, c'est cela le plus important », a-t-il indiqué à « ses cadets ».

Il faut signaler que parcours de Tidjane Thiam est un exemple éclatant de ce que peut accomplir un élève du Lycée Classique d'Abidjan. Après de brillantes études, il a gravi les échelons du monde des affaires, devenant une figure respectée et influente. Son message et son geste de générosité, on peut l'affirmer, incarnent une philosophie de vie qui inspire à la fois ambition et bienveillance.

La fête de l'excellence du Lycée Classique d'Abidjan de cette année restera dans les mémoires non seulement pour les récompenses attribuées, mais surtout pour le message d'espoir et de solidarité transmis par le président Tidjane Thiam. En prônant l'importance du savoir et de la générosité, il a rappelé à tous que le succès individuel trouve sa véritable signification dans la capacité à inspirer et à soutenir les autres.

Historique du Lycée Classique d'Abidjan

Le Lycée Classique d'Abidjan, initialement appelé Cours Second d'Abidjan, a été créé en décembre 1945 pour les enfants des occidentaux. Il se situait à l'origine dans les locaux de l'actuel Collège Moderne du plateau avant de déménager en 1947 à Cocody, devenant le Collège Classique d'Abidjan. En 1966, il prend son nom actuel, avec des classes allant de la 4ème à la terminale, sous la direction de son premier proviseur, Pierre Paris.

Le lycée, un joyau architectural, est situé à Cocody, le long de l'avenue Aka, sur une superficie d'une dizaine d'hectares. Il accueille environ 3 500 élèves chaque année et est réputé pour la rigueur de son enseignement. Le campus comprend 75 classes réparties dans 9 bâtiments, ainsi que de nombreuses installations : bureaux administratifs, salle d'archives, Centre de Documentation et d'Information, infirmerie, salles informatique et multimédia, salle des professeurs, terrains de sport et espaces de jeux.

Le Lycée Classique d'Abidjan se distingue par ses résultats académiques supérieurs à la moyenne nationale, grâce à une sélection rigoureuse à l'entrée. Chargé d'une tradition d'excellence, il est connu pour avoir formé plusieurs leaders du pays. Les élèves du lycée sont affectueusement appelés les « caïmans ».