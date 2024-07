Sénégal: AVC - Un neurologue alerte sur les cas d'hospitalisations de sujets de plus en plus jeunes

Dakar — Le chef de service de neurologie de l'hôpital de Fann a alerté, samedi, sur l'ampleur des Accidents cardiovasculaires (AVC) chez les sujets jeunes dont l'âge est en dessous de 50 ans.

"L'âge de ceux qui font les AVC est de plus en plus jeune. La moitié des malades que nous hospitalisons en neurologie à Fann pour AVC n'ont pas 50 ans", a déclaré le neurologue par ailleurs Directeur général de la recherche et de l'innovation au ministère de l'Enseignement supérieur.

Il prenait part au 5e congrès de l'association sénégalaise de neurologie qui se tient du 11 au 15 juillet à Dakar sur le thème "Troubles du mouvement et maladies neurologiques".

Selon le spécialiste, les thèmes abordés durant cette rencontre vont permettre de rassembler des chercheurs, des neurologues à travers le monde avec une bonne masse critique qui vient de l'Afrique pour recueillir les données les plus récentes en termes de connaissance et de prise en charge.

"Ces thèmes sont extrêmement difficiles", a-t-il reconnu.

"Chaque jour, la maladie que l'on reçoit, c'est l'AVC, il y'en a beaucoup. Au moins, la moitié des lits de nos services est occupée par les AVC", a expliqué le professeur Diop.

Interpellé sur les causes de l'augmentation des cas d'AVC, le chef de service de neurologie de l'hôpital de Fann a indexé l'alimentation et la sédentarité, entre autres.

"La 2e maladie" neurologique, c'est l'épilepsie, a t-il relevé, soulignant que "près de 75% des enfants qui souffrent d'épilepsie, quand on les reçoit très tôt et qu'ils soient sous traitement, au bout de 5 voire 15 ans de traitement, ils peuvent guérir de leur épilepsie".

Pr Diop a également cité d'autres maladies notamment les migraines et les maux de tête.

"L'une des raisons est due au manque de sommeil, la pollution de la ville qui fait que lorsque l'oxygénation n'est pas bonne, cela donne des maux de tête. A côté des maux de tête qui n'ont rien de physique, il y en a qui sont liés au stress du mal être et aux difficultés de la vie. Les gens, au moindre petit problème, le cachent dans leur corps et dans la tête, ce qui va générer des insomnies et entrainer des maux de tête", a t-il expliqué.

"Il y a tout un ensemble de maladies où les gens ont des problèmes de marche soit parce qu'ils ont des problèmes de nerfs à cause des effets du diabète qui détruit les nerfs sans aucun signe. Et quand ils viennent chez nous, les nerfs sont très souffrants; soit ils ont des problèmes lombaires parce qu'ils ne font pas suffisamment de sport ou ils ont eu des traumatismes en soulevant des charges très lourdes", a énuméré le spécialiste.

Le Sénégal dispose de deux services de neurologie, celui de l'hôpital Fann créé depuis 1957, et un autre à l'hôpital de Pikine, mis sur pied 10 ans après le premier.