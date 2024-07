Sénégal: Le pays s'est révélé fidèle à sa tradition démocratique, selon l'ambassadrice de France

Dakar — Le Sénégal s'est révélé fidèle à sa tradition démocratique a salué l'ambassadrice de France au Sénégal, Mme Christine Fages, samedi, à l'occasion d'une réception donnée à sa résidence pour célébrer la fête du 14 juillet.

"Cette réception se tient alors que nous nous retrouvons à un moment charnière de l'histoire du Sénégal et de la relation bilatérale, où le Sénégal s'est révélé fidèle à sa tradition démocratique.

Et le peuple sénégalais a exprimé, très clairement, massivement, son aspiration à un changement profond", a apprécié la diplomate française, faisant allusion à l'élection présidentielle du 24 mars remportée par l'opposant Bassirou Diomaye Faye.

Prônant la "rupture" dans la gouvernance, les nouvelles autorités sénégalaises ont montrer leur volonté d'établir une coopération gagnant-gagnant avec tous leurs partenaires.

"Comme vous le savez, les présidents Bassirou Diomaye Diakhar Faye et Emmanuel Macron se sont rencontrés à Paris le 20 juin dernier et ont posé les bases d'un partenariat renouvelé et équilibré fondé sur le respect mutuel, au service des intérêts réciproques des deux peuples, unis par des valeurs démocratiques partagées et une relation d'amitié", a souligné Mme Fages qui donnait sa première réception en tant qu'ambassadrice au Sénégal.

Elle ainsi assuré que son pays est prêt à relever les "défis communs" pour "poursuivre et renforcer la coopération dans les secteurs qui contribuent à une plus grande souveraineté du Sénégal, notamment la souveraineté et la transition énergétique, la souveraineté alimentaire, la souveraineté sanitaire, la formation professionnelle, le sport et bien sûr, la mémoire".

Selon elle, "dans ce contexte d'alternance démocratique, et dans l'esprit de l'agenda transformationnel voulu par le président de la République [Diomaye Faye], la France et le Sénégal ont l'opportunité de proposer une méthode renouvelée et assumée de dialogue bilatéral : franche et respectueuse de l'identité, des intérêts et des valeurs de chacun, transparente sur les objectifs de la relation, juste quant à la réalité des actes - et au récit qui les entoure, et rigoureuse dans le suivi des engagements pris".

Nommée ambassadrice de la République française auprès de la République du Sénégal, le 28 août 2023, Christine Fages est la première femme à occuper ce poste.