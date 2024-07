Ile Maurice: «Révélations» promises par Shibchurn S'agit-il du meurtre de Kistnen ?

Il a été transféré à La Bastille...

C'était lors de son passage en cour le 10 juillet. Le récidiviste qu'on ne présente plus, Vishal Shibchurn, menotté et escorté de près par des membres du Groupement d'intervention de la police mauricienne, n'avait cependant pas la bouche bandée.

Du coup, il a pu lâcher quelques mots aux journalistes et ses propos ont pu être captés par Channel News: «Biento mo pou lance enn pavé dans la mare konsernan enn cold murder case....»

Tout en citant le nom de deux hauts-gradés de la police :«Amwin ki ex-ASP Kokil ek inspekter Ajodha...» Les policiers armés ont pu à la fin l'empêcher d'en dire plus. Et il a été reconduit à la New Wing prison de Beau-Bassin? Oui mais voilà. Vishal Shibchurn a été transféré à la prison de La Bastille hier matin. Selon un de ses proches, la police l'a informé que c'était pour la propre sécurité de Shibchurn... Voilà qui intrigue.

Il faut savoir que la prison de haute sécurité de Phoenix, connue comme La Bastille, est différente de celle où était détenu Shibchurn : il est quasiment impossible de communiquer avec un autre détenu ou un visiteur et les locataires y sont isolés presque 24 heures sur 24. Pourquoi Shibchurn y a-t-il été transféré ?

Normalement, seuls les condamnés et des personnages jugés très dangereux y sont incarcérés. Sinon, un détenu n'y est conduit que s'il a commis un 'aggravated prison default' comme la participation à une mutinerie, une tentative d'évasion ou une agression. Or, Shibchurn, qui n'est certes pas un enfant de choeur, n'a commis aucun de ces crimes dans ce cas précis. Son seul «crime» ici, c'est d'avoir voulu parler aux journalistes.

L'ombre de Kistnen

Quelle est donc la vraie raison derrière ce transfert vers Phoenix ? Est-ce lié à ce qu'il venait de déclarer à la sortie du tribunal de Port-Louis ? Vishal Shibchurn a parlé d'un cold murder case. Se référait-il à une affaire qui a dérangé, puisque son transfert aurait été décidé en haut lieu, nous dit une source fiable.

Voulait-il parler du meurtre de Soopramanien Kistnen qui, selon beaucoup, était un crime politique ? Shibchurn connaît-il le ou les meurtriers ? Y était-il impliqué d'une façon ou d'une autre ? Pourquoi Shibchurn a-t-il cité le nom de l'ex-ASP Roshan Kokil et celui de l'inspecteur Ajodha ?

Contacté à ce propos, l'ex-ASP Kokil nous a informés qu'il n'a jamais eu affaire à Vishal Shibchurn sauf en 2021 ou 2022 lorsqu'il a interrogé ce dernier suite à une lettre que Shibchurn lui-même avait adressée au commissaire des prisons. L'ex-ASP Kokil n'était concerné par l'affaire Kistnen, ajoute-t-il, que lorsqu'il avait enquêté pour savoir qui et comment il avait été décidé qu'il n'y avait pas de foul play concernant la mort de l'agent du MSM. Nous n'avons pu entrer en contact avec l'inspecteur Ajodha.

Les proches de Shibchurn craignent pour la sécurité de celui-ci. Car Peeroomal Veeren - dont la réputation n'est plus à faire non plus - y est également emprisonné et il semble que ce dernier ait quelque chose à reprocher à Shibchurn concernant une histoire de téléphone portable saisi par les gardes-chiourmes.

On nous rappelle aussi que Vishal Shibchurn vient d'être victime d'une attaque au couteau à la prison de Beau-Bassin, perpétrée par une bande de prisonniers «qui pourtant n'avaient rien contre Vishal».

Le plus troublant : lorsque Shibchurn a été conduit à l'hôpital pour se faire soigner après l'attaque, un haut-gradé de la prison qui est venu prendre sa déclaration, lui a demandé de ne pas aller de l'avant avec la plainte contre les agresseurs.

Vishal Shibchurn aurait refusé. Et quand la déclaration a été prise, Vishal Shibchurn a remarqué que le hautgradé a mentionné qu'un autre haut-gradé était présent lors de l'enregistrement de la déclaration alors que ce n'était pas le cas. Cependant, une source à la prison nous informe que cette «tentative de cover-up» ne serait motivée que par la nécessité de montrer qu'il n'y a pas de problème à la prison. «Cela ne concerne pas Shibchurn en particulier.»

En attendant, les proches de Vishal Shibchurn sont encore plus inquiets après le transfert de celui-ci vers La Bastille. «On se demande pourquoi on voudrait le 'protéger' juste après ses révélations...»