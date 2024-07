Ile Maurice: Brooklyn Jheemla et Jade Tanguy aux States pour 4 ans

Encore des talents qui s'exportent. Brooklyn Jheemla et Jade Tanguy, deux anciennes pensionnaires de la Liverpool FC International Academy (LFCIA), se rendront aux États-Unis en août. Le duo a obtenu une bourse d'études qui court sur les quatre prochaines années. Brooklyn Jheemla a porté les couleurs du Lady Club M en plusieurs occasions et a notamment représenté le quadricolore au Cosafa Women's Championship en 2022.

La présentation des deux footballeuses a eu lieu mercredi au complexe sportif de Côte-d'Or. Durant leur passage à l'Académie de Liverpool, Brooklyn et Jade ont toutes deux été des joueuses exceptionnelles.

Elles ont été constantes dans leurs efforts et se sont souvent montrées prêtes à relever de nouveaux défis. Une fois aux USA, elles conjugueront sports et études. Jade Tanguy a choisi d'aller au Providence Christian College de Pasadena à Los Angeles où elle poursuivra un BSc en études commerciales et s'entraînera simultanément avec l'équipe féminine.

Elle participera à la National Association of Intercollegiate Athletics (NAIA). La NAIA a été créée en 1940 et c'est une association d'athlétisme universitaire en Amérique du Nord pour les collèges et les universités. C'est Scholarbook, une agence de bourses d'études de premier plan basée en Allemagne, qui a facilité les démarches en jouant un rôle dans le suivi des procédures relatives à ce déplacement.

Pour sa part, Brooklyn Jheemla a choisi le Navarro College au Texas pour suivre son BSc en kinésiologie. La kinésiologie est une pratique qui a pour but de favoriser un état de bien-être et d'équilibre mental, physique et social chez un individu. Ces soins assurent une meilleure gestion du stress et des émotions. Outre ses études, la milieu de terrain jouera également au soccer à un niveau supérieur. Elle a obtenu sa bourse après quelques prestations honorables. Elle a déjà reçu le titre de joueuse du mois et a souvent été plébiscitée par son coach.

Justement, le head coach de la LFCIA a soutenu que les deux joueuses seront des sources d'inspiration pour les femmes. «Nous sommes fiers de continuer à soutenir et à offrir des opportunités de changer la vie de ces joueuses. Cette fois, c'est avec plaisir que nous annonçons les deux filles qui vont continuer à progresser dans leur carrière de football aux États-Unis. Nous leur souhaitons bonne chance. Elles deviendront des modèles et une source d'inspiration pour toutes les autres jeunes femmes de l'île qui cherchent à exceller dans le football», a souligné Neil Murphy.

Jade Tanguy a été très constante en termes de progression ces dernières années.

La milieu de terrain est un pion essentiel pour le Lady Club M.

Jade Tanguy et Brooklyn Jheemla vivront le rêve américain à partir du mois d'août.