Ile Maurice: Avion militaire en piste

Un avion militaire a atterri sur la nouvelle piste à Agaléga mardi dernier avant de mettre le cap sur Maurice. Aucune information officielle n'a transpiré sur cette présence, ce qui entretient encore et toujours l'opacité autour de ces constructions.

Le Boeing P-8I Poseidon a atterri avec une quinzaine de personnes à son bord, dont une femme. Tous portaient des uniformes bleus, affirment des témoins sur place. Quelques heures après, l'avion a décollé pour Maurice avec le même équipage et deux membres de la National Coast Guard, où il est resté jusqu'à jeudi. Selon nos informations, ce vol s'est effectué dans le cadre d'un exercice de surveillance maritime.

Sur l'archipel, aucune information n'était disponible. Personne n'a été mis au courant de l'atterrissage et de cet exercice. Pour rappel, Pravind Jugnauth a répété, à plusieurs reprises, qu'Agaléga n'a pas été converti en une base militaire, mais que les infrastructures pourraient être utilisées dans le cadre de la surveillance. En réponse à une question de Xavier-Luc Duval, alors leader de l'opposition, quant au hangar et à l'abri pouvant accueillir des avions de guerre, le Premier ministre avait insisté que c'était pour des B737-900 et des Airbus 321.

Lors de l'inauguration, le Premier ministre avait indiqué que cette piste et la nouvelle jetée avaient pour but d'améliorer la connectivité de l'île, mais que les vols commerciaux ne sont pas encore au programme, car il faudra d'abord construire des logements pour les visiteurs, entre autres.

%

Il avait également abordé, en répondant aux journalistes invités à faire partie du voyage en février, les difficultés rencontrées pour la construction des logements. Et selon des Agaléens, depuis l'inauguration, pas grand-chose n'a changé dans leur quotidien. Les logements promis sont toujours au stade de promesses et il n'y a pas plus d'approvisionnement en denrées par rapport à avant l'inauguration.

Cependant, tout n'est pas au point mort. Ce mois-ci, une délégation composée de représentants de divers ministères et instances, comme la CWA, le CEB et l'Outer Island Development Corporation, s'est déplacée pour la mise en place du Masterplan annoncé au Parlement. Ce plan comprendra, entre autres, l'amélioration de la connectivité Internet, le développement de l'agriculture et la mise à niveau des écoles et du centre de santé.