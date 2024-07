Sénégal: Protection de la biodiversité - Un centre d'excellence lancé à Dakar

Le ministre de l'environnement et de la transition écologique a lancé hier, vendredi, le centre d'excellence pour la biodiversité et les écosystèmes en Afrique de l'ouest. Il vise à une meilleure prise de décisions fondées sur des données scientifiques fiables.

Le centre d'excellence pour la biodiversité et les écosystèmes en Afrique de l'ouest a été lancé hier, vendredi 12 juillet, sous la présidence du ministre de l'Environnement et de la transition écologique, Daouda Ngom.

Pour lui, « il est une continuité de l'observatoire pour la biodiversité en Afrique (2019-2024 ». Cet observatoire permet une gestion des données et de l'information des services pour l'amélioration des connaissances et des capacités en faveur de la planification et la prise de décision des aires protégées et des opportunités de financement pour des actions spécifiques locales.

Selon toujours Daouda Ngom, « l'objectif principal du centre d'excellence est de faire en sorte que les écosystèmes en Afrique de l'ouest soient gérés durablement mais également que cela puisse contribuer au bien-être des communautés locales ». Le ministre de l'Environnement salue donc la mise en place du centre parce que, dit-il, « il est noté de plus en plus, une érosion de la biodiversité en Afrique ».

Le centre va servir d'outil de partage de données scientifiques qui constitueront un levier pour la prise de décision des pouvoirs publics. Il vise principalement l'utilisation de meilleures connaissances et données scientifiques en développant les capacités pour soutenir les politiques et les prises de décisions sur les sujets relatifs à la conservation et la valorisation durable de la biodiversité et des aires protégées dans la sous-région.

Le centre est financé par l'Union Européenne pour un montant de huit millions d'euros. Selon son chef de délégation au Sénégal, Jean Marc Pisani, « un million d'espèces animales et végétales seront menacées d'extinction dans les prochaines décennies, d'après le dernier rapport de la plateforme intergouvernementale sur la biodiversité et les services écosystémiques », d'où l'urgence de prendre des mesures en faveur de la protection de l'environnement.

Le Centre d'excellence regroupe les 15 pays de la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'ouest « CEDEAO) et la Mauritanie. Il est prévu pour une durée de 4 ans (48 mois). Il est mis en place dans le cadre du programme Biopama II (2019-2024.