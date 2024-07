Ile Maurice: Le DPM Obeegadoo trouve «prématuré» de soumettre des recommandations à ce stade

Dans sa Private Notice Question (PNQ) adressée à Pravind Jugnauth, le leader de l'opposition voulait savoir s'il soumettra les recommandations du gouvernement sur la réforme des collectivités locales et sur l'organisation des élections municipales qui ont été renvoyées.

C'est le Deputy Prime minister, Steven Obeegadoo, qui a répondu à la place de Pravind Jugnauth, absent de l'hémicycle en raison d'une «health issue», a précisé le speaker. Le ministre Obeegadoo a mis les reports des élections municipales sur le dos du Covid-19.

Arvin Boolell lui a rappelé qu'il avait posé une question spécifique à propos des recommandations sur les collectivités locales et comme le ministre poursuivait sur sa lancée, Arvin Boolell a cité les Standing orders stipulant que les parlementaires doivent être spécifiques dans leurs réponses.

Le ministre a affirmé que le gouvernement prendra le temps voulu pour préparer la réforme, que le comité ministériel s'est réuni à deux reprises et se rencontrera encore la semaine prochaine alors que le comité technique a eu quatre réunions. A ce stade, a dit le ministre, il est prématuré de soumettre des recommandations. Quand le comité ministériel aura fini son travail, le rapport sera examiné par le gouvernement et des «extensive consultations» auront lieu.

A une autre question d'Arvin Boolell, le ministre a dit que le gouvernement ne déposera pas les minutes of proceedings des réunions du comité ministériel. Lors d'une question supplémentaire, Arvin Boolell a dit que le Premier ministre avait «misled the house». Le speaker lui a demandé de retirer ses propos. Le leader de l'opposition a remplacé «misled» par «not telling the truth.»

Leçon de démocratie

Il a aussi voulu savoir quand les consultations à l'échelle nationale auraient lieu. Faisant référence au Political financing bill et à la non-participation de l'opposition à la partielle au No 10, le ministre a dit que l'opposition est mal placée pour donner une leçon de démocratie. «It's nice to listen to a bluffer», a renchéri Arvin Boolell. Steven Obeegadoo a alors objecté à ces propos et le speaker a demandé à Arvin Boolell de les retirer.

A la fin de la PNQ, il y a aussi eu un accrochage entre le leader de l'opposition et le speaker lorsque ce dernier a déclaré que son temps était écoulé. Arvin Boolell a protesté en parlant de traitement différentiel. Le speaker lui a demandé de quel traitement différentiel il faisait allusion. «Why are you discussing with me (...) I am just an innocent speaker (...) You can't fight the government, you fight me ?» La PNQ a pris fin sur le rire du speaker.

Lors de son intervention sur le Water Resources Bill, Joanna Bérenger a été nommée par le speaker et après des échanges acrimonieux, elle a été interdite pour les trois prochaines séances parlementaires.