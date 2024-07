Ile Maurice: Allégations de fraude et de «cover-up» concernant un Health Care Assistant

Des allégations de pratiques frauduleuses et de cover-up de ces pratiques par un supérieur du personnel infirmier au sein de l'hôpital SSRN font surface par le biais d'un courrier anonyme, causant la frustration chez d'autres membres du personnel, qui semblent en avoir ras-le-bol. Les allégations concernent en fait un Male Health Care Assistant affecté au Ward 04 de l'hôpital, qui aurait réclamé une rémunération pour des jours où il n'aurait pas travaillé. Une affaire qui remonte à octobre de l'année dernière.

Dans cette lettre anonyme datée du 3 juillet 2024 et adressée au ministère de la Santé, à l'Independent Commission Against Corruption devenue depuis la Financial Crimes Commission, entre autres, et dont une copie a été expédiée à l'express, il est dit que lorsque l'ICAC avait ordonné au ministère de la Santé d'enquêter sur cette allégation en premier lieu, c'est l'actuel Deputy Director of Nursing, qui était alors Regional Nursing Administrator de l'hôpital, qui avait mené l'enquête. Cependant, ce dernier aurait «détourné les faits et masqué la nature frauduleuse» de la réclamation du Health Care Assistant, en la considérant valide.

Promotion injuste ?

La lettre anonyme soulève également des préoccupations concernant la promotion du même Deputy Director of Nursing au poste de Regional Nursing Administrator, promotion jugée «injuste» et alléguant que ce dernier aurait été promu après 25 ans de service alors que d'autres membres du personnel infirmier comptant plus de 30 ans de service travaillent toujours en tant que Charge Nurse ou Acting Ward Manager. Cette promotion aurait également entraîné des frustrations au sein du personnel infirmier. Comme on peut le lire dans la lettre, «The situation has led to widespread frustration and demotivation among the staff, further exacerbated by the frau- dulent activities being overloked or covered up.»

Par conséquent, une nouvelle enquête par un comité impartial du ministère de la Santé, excluant toute personne appartenant au staff infirmier, sur ces pratiques frauduleuses alléguées au sein de l'hôpital SSRN, est réclamée afin de garantir la transparence et l'objectivité. La suspension des membres du personnel concerné, ainsi que celle de la Charge Nurse et du Nursing Supervisor au sein de cet hôpital en attendant la fin de cette nouvelle enquête sont également réclamées, afin d'éviter toute ingérence potentielle.

Sollicité à ce sujet, le ministère de la Santé affirme avoir pris note de cette lettre et que l'affaire est gérée en interne au niveau du département des Ressources humaines et de l'administration. Nous avons également contacté la FCC pour obtenir plus de détails sur cette affaire. A hier, leur réponse était toujours attendue.