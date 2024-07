Ile Maurice: Tour d'Italie féminin (6e étape, hier) - Kimberley Lecourt-Pienaar s'accroche au Top 10

Kimberley Lecourt-Pienaar a connu une journée difficile hier sur le Tour d'Italie féminin. La sixième étape était la plus longue de cette 35e édition avec 159 kilomètres à parcourir entre San Benedetto Del Tronto et Chieti.

La double championne de Maurice 2024 a trouvé la dernière partie de course très dure, notamment la montée vers Chieti. De plus, elle a confié qu'elle était malade et qu'elle a tenu le coup autant qu'elle le pouvait.

Elle a, de ce fait, dû se résoudre à laisser partir certaines favorites dont l'Italienne Elisa Longo-Borghini, porteuse du maillot rose de leader, la Belge Lotte Kopecky, la Danoise Cecilie Uttrup Ludwig ou encore la Française Juliette Labous.

Kimberley passera la ligne d'arrivée en 22e position à 58 secondes de l'Allemande Liane Lippert (Movistar) qui a dominé, dans un sprint à trois, l'Américaine Ruth Edwards (Human Powered Health) et l'Italienne Erica Magnaldi (UAE Team EDQ).

Elisa Longo-Borghini a dû s'employer pour limiter la casse et conserver sa première place au classement général. Elle concède 21 secondes sur la ligne à Lippert. Labous et Kopecky arrivent dans le même temps que le maillot rose aux sixième et septième places.

L'Allemande Antonia Niedermaier (Canyon// SRAM Racing) prend la huitième place de l'étape et reprend la cinquième place au général à notre compatriote. En effet, Kimberley est désormais sixième à 1:28 de Longo-Borghini et à 22 secondes de Niedermaier.

Aujourd'hui, place à l'étape-reine de ce Tour avec une arrivée au fameux Blockhaus après 120 kilomètres. Cette ascension est un grand classique du Giro. Pour Kimberley, il s'agira de bien récupérer pour être d'attaque. Comme elle le disait hier, «demain (aujourd'hui) est un autre jour!»