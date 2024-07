Togo: Lancement du CPP 2025-2029 - Un Nouvel élan pour le développement du pays

Une cérémonie s'est déroulée vendredi à Lomé avec la présentation officielle du nouveau Cadre de Partenariat Pays (CPP) 2025-2029 du Groupe de la Banque mondiale.

Cette cérémonie, co-présidée par Sandra Ablamba Johnson, Ministre et Secrétaire générale de la Présidence de la République, et Sani Yaya, ministre de l'Économie et des Finances, a rassemblé plusieurs membres du gouvernement, le représentant-résident de la Banque mondiale, Fily Sissoko, ainsi que d'autres partenaires techniques et financiers.

Ce nouveau cadre, approuvé le 23 mai 2024 par le Conseil d'Administration de la Banque mondiale à Washington, est articulé autour de trois axes majeurs : l'amélioration de la qualité de l'emploi dans le secteur privé, le renforcement du capital humain, et la promotion d'un développement territorial inclusif et résilient. Pour soutenir ces objectifs, un montant total de 1,5 milliard de dollars US, soit environ 900 milliards de FCFA, sera investi.

Parallèlement à la présentation du CPP, trois conventions de financement ont été signées pour un montant cumulé de 298 millions de dollars US (180 milliards de FCFA), provenant de l'Association internationale de développement (IDA). Les projets financés comprennent :

Le Projet de développement inclusif grâce à l'accès à l'électricité (IDEA), avec un budget de 200 millions de dollars, visant à améliorer l'approvisionnement en énergie électrique et à permettre à plus de 1,5 million de personnes, principalement en zones rurales, d'accéder à l'électricité.

Un financement additionnel de 23 millions de dollars pour le Projet de cohésion sociale des régions nord du Golfe de Guinée (COSO), destiné à soutenir les réfugiés et les communautés hôtes dans la partie septentrionale du pays.

Le Programme de modernisation et de renforcement des capacités de l'administration publique pour la délivrance des services au Togo (PMADS), doté de 75 millions de dollars, visant à moderniser l'administration publique par la simplification des procédures.

Un soutien continu pour une croissance durable

Sandra Ablamba Johnson a souligné l'importance de ce nouveau partenariat, qui est le résultat de la diplomatie économique active du Président de la République et des réformes engagées dans divers secteurs.

Elle a exprimé sa gratitude envers la Banque mondiale pour son accompagnement constant, affirmant que ce partenariat contribuera à la création d'emplois pour la jeunesse, conformément à la vision du Président Faure Essozimna Gnassingbé.

Sani Yaya, de son côté, a mis en avant la contribution de la Banque mondiale au développement socioéconomique du Togo, notant que l'augmentation du portefeuille de la Banque mondiale reflète les performances économiques remarquables du pays.

Il a annoncé des perspectives de croissance de 6,6% pour 2024, plaçant le Togo parmi les vingt économies mondiales avec les taux de croissance les plus élevés.

Fily Sissoko, représentant-résident de la Banque mondiale, a réaffirmé le soutien de son institution à la mise en oeuvre rapide de ces projets, appelant à une synergie d'actions pour atteindre les objectifs de la Feuille de route gouvernementale Togo 2025.

Il a souligné que les nouveaux financements permettront de concrétiser des projets structurants et transformateurs avec des impacts concrets sur les populations.