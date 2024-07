Algérie: La présidentielle du 7 septembre, une étape importante pour préserver les acquis

ORAN — Le Commandant général des Scouts musulmans algériens (SMA), Abderrahmane Hamzaoui a affirmé, samedi à Oran, que "la prochaine élection présidentielle constitue une étape importante pour le peuple algérien pour préserver les acquis et se lancer vers des perspectives plus larges".

M. Hamzaoui a souligné, dans une déclaration à la presse en marge d'une conférence de wilaya de sensibilisation sur l'importance des prochaines élections, organisée sous le slogan "Je participe pour le bien de mon pays", que "les Scouts musulmans algériens ont récemment lancé, en coopération avec un nombre d'organismes, d'associations et d'organisations, une initiative visant à sensibiliser les citoyens et les jeunes de l'importance de la prochaine élection présidentielle et œuvrer à sa réussite en tant qu'étape importante pour le peuple algérien afin de préserver les acquis et d'avancer vers des horizons plus larges et concrétiser les aspirations du peuple à un développement et une prospérité".

Le Commandant général des SMA a appelé, lors de cette rencontre tenue à la salle de conférences de la mosquée pôle "Abdelhamid Ibn Badis" en coordination avec la direction locale de la jeunesse et des sports, et en présence d'éléments et cadres des SMA, de représentants d'associations et organisations, à contribuer "massivement" à la sensibilisation des jeunes sur l'importance de l'échéance électorale du 7 septembre prochain et la nécessité d'y participer fortement "comme devoir et droit".

%

Pour sa part, Dr Abou El Fadhl Bahlouli, professeur de droit et des sciences politiques à l'université "Mustapha Stambouli" de Mascara a souligné "l'importance pour le citoyen de voter lors des élections et de choisir le plus compétent pour assumer la mission de diriger le pays pour les cinq prochaines années", soutenant que "la participation aux élections est un acte politique faisant partie de l'exercice du droit de la citoyenneté".

La vice-présidente de l'Observatoire national de la société civile, Yakout Aissani a salué, dans son intervention, l'importance de la conférence organisée par les Scouts musulmans algériens "en tant qu'organisation d'avant-garde ayant une profonde portée auprès des jeunes", tout en affirmant le soutien de l'Observatoire national de la société civile, des associations et des organisations de la wilaya à l'Organisation scout dans "cette oeuvre nationale de premier plan".