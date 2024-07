Sénégal: 100 jours à la tête du pays - « Le Président Diomaye et son Premier ministre n'ont pas de direction », selon l'APR

L'Alliance pour la république (APR) a qualifié de manque de direction les 100 jours de l'accession au pouvoir du Tandem Diomaye-Sonko. Dans un communiqué aux allures de critique acerbe, l'APR estime plutôt que les nouvelles autorités surfent sur la nécessaire reddition des comptes aux relents de chasse aux sorcières pour occulter l'absence de perspectives.

Les actes posés au cours des 100 premiers jours de l'accession au pouvoir du président Bassirou Diomaye Faye ne sont pas passés inaperçus par l'Alliance Pour la République (APR).

Dans un communiqué, l'APR souligne que « les actes inauguraux posés par le nouveau pouvoir ont semé le doute et l'incertitude». A en croire le Secrétariat Exécutif National (SEN), « Les Sénégalais, qui avaient fondé beaucoup d'espoir sur l'élection du Président Bassirou Diomaye Faye, restent préoccupés par l'inexistence du « Projet » dont la gestation proclamée semble avoir mis fatalement notre pays en mode pause. »

« Nous le savons de science certaine, l'économie se fonde sur la confiance. Mais aujourd'hui, après cent jours, la conviction d'une très large frange de l'opinion est que le Président Diomaye et son Premier ministre n'ont pas de direction. Cette perception accentue la déception et le manque de confiance », a martelé dans son communiqué l'Alliance Pour la République.

%

Selon les partisans de l'ancien président, « Notre pays aborde un tournant décisif. Les nouvelles autorités surfent sur la nécessaire reddition des comptes aux relents de chasse aux sorcières pour occulter l'absence de perspectives et le confinement du Président de la République par un Premier ministre de plus en plus encombrant et dont la compétence est sujette à caution. »

Les Marrons beige n'ont pas manqué aussi de dénoncer ce qu'ils considèrent d'excès du Premier ministre qui, selon eux, « cherchant à masquer l'insignifiance de l'actif des 100 premiers jours, sature l'espace public par une parole qui crispe et irrite bon nombre de nos compatriotes ».

Avant de préciser que « La dernière en date, relative à la Déclaration de Politique Générale est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase au mépris de son obligation de se présenter devant la représentation nationale, conformément aux dispositions de la Constitution. »

Devant cette situation, note le document, « L'Alliance Pour la République exige avec fermeté et solennité du Premier ministre qu'il respecte la Constitution de République et l'Assemblée nationale, en se rendant sans délai devant la représentation nationale pour sa déclaration de politique générale... ».

Par ailleurs, « l'Alliance Pour la République (APR) appelle tous les militants et responsables à l'unité, à la mobilisation, à l'engagement et à la reprise de l'initiative politique à tous les échelons du territoire national et dans la diaspora, pour poursuivre le travail d'évaluation de notre participation aux dernières élections, conformément aux directives de son leader le Président Macky Sall », a conclu le communiqué.