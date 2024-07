Maroc: Le Parlement arabe tient sa 5ème session avec la participation d'une délégation marocaine

Le Caire — Le Parlement arabe a tenu, samedi au siège de la Ligue arabe au Caire, sa cinquième session avec la participation d'une délégation parlementaire marocaine.

Le Maroc était représenté à cette réunion par Mohamed Bakouri, président du groupe du Rassemblement national des Indépendants (RNI) à la Chambre des Conseillers et de la Commission économique au Parlement arabe.

La délégation marocaine était également composée de Khadija Hajoubi du Parti authenticité et modernité (PAM), vice-présidente de la Commission des affaires sociales, éducative, culturelles, de la femme et de la jeunesse au Parlement arabe, Mohamed Ayach (RNI), membre de la Commission des Affaires législatives, juridiques et des droits de l'Homme et Mohamed Lahmouch du Mouvement populaire (MP), membre de la Commission politique.

Intervenant à cette occasion, le président du Parlement arabe, Adel ben Abderrahman Al-Assoumi, a passé en revue les questions d'actualité et les derniers développements dans la région, notamment en Palestine, au Soudan, au Yémen, et en Libye.

M. Al-Assoumi a rappelé les efforts consentis lors de la session précédente, qui ont permis de renforcer le rôle du Parlement arabe, comme levier favorisant la consolidation de l'action commune, partenaire efficace au service des intérêts supérieurs des pays arabes, et allié complémentaire à la diplomatie officielle.

Convaincu de l'importance de la complémentarité entre la diplomatie officielle et parlementaire au service des intérêts des peuples, cette institution veille à soutenir l'ensemble des efforts déployés par les dirigeants arabes pour défendre les causes arabes, a-t-il relevé.

L'ordre du jour de cette session comprend l'examen des rapports des quatre commissions permanentes, à savoir la Commission des affaires étrangères, politiques et de la sécurité nationale, la Commission des Affaires législatives, juridiques et des droits de l'Homme, la Commission des affaires sociales, éducatives, culturelles, de la femme et de la jeunesse, ainsi que le rapport de la Commission de la Palestine qui traite des développements marquants en Palestine et des efforts déployés pour mettre fin à l'agression israélienne contre la bande de Gaza.

Le programme de la réunion comprend, également, l'examen des projets de résolutions et de lois soumis par les commissions parlementaires à la suite de leurs réunions préparatoires à la session, dans le but d'assurer le suivi de tous les événements et développements politiques dans les pays arabes au cours de l'année.