Maroc: Le Parlement arabe souligne le rôle prépondérant de SM le Roi, Président du Comité Al Qods, dans la défense de la cause palestinienne

Le Caire — Le Parlement arabe a souligné, samedi au Caire, le rôle prépondérant et les efforts soutenus de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Président du Comité Al Qods, dans la défense de la cause palestinienne.

Dans une résolution sur la situation dans les territoires palestiniens occupés issue de sa 5ème session, le Parlement arabe a mis l'accent également sur l'action de l'Agence Bayt Mal Al Qods Acharif relevant du Comité Al Qods et ses efforts en faveur de la préservation de l'identité de la Ville Sainte et de son statut légal, et du soutien à la résistance de ses habitants.

Par ailleurs, il a appelé à davantage de coordination entre les parlements arabes et régionaux pour appuyer l'admission de l'État de Palestine en tant que membre à part entière de l'Organisation des Nations Unies, exhortant les pays n'ayant pas encore reconnu l'État de Palestine à le reconnaitre dans tous les fora internationaux.

L'institution a, en outre, salué les efforts arabes et internationaux appelant à un arrêt immédiat et urgent de l'agression à Gaza et à un cessez-le feu, au règlement du conflit dans la région conformément aux conventions internationales en vigueur et à l'admission de l'État de Palestine en tant que membre à part entière de l'Organisation des Nations Unies.

Le Parlement arabe a également réitéré son soutien au peuple palestinien et à sa cause nationale juste jusqu'à ce qu'il obtienne ses droits légitimes de retour, de liberté et d'auto-détermination, à la création d'un État palestinien indépendant avec pour capitale Al Qods, appelant toutes les parties internationales et onusiennes à assumer leur responsabilité pour instaurer la paix, la sécurité et la stabilité au Moyen-Orient. Un objectif qui ne peut être atteint sans la résolution de la question palestinienne et la garantie de la justice et de la liberté pour le peuple palestinien.

Cette session a par ailleurs été marquée par l'adoption d'une résolution relative à la situation de la femme palestinienne dans les territoires palestiniens occupés.

Le Maroc était représenté à cette réunion par Mohamed Bakouri, président du groupe du Rassemblement national des Indépendants (RNI) à la Chambre des Conseillers et de la Commission économique au Parlement arabe.

La délégation marocaine était également composée de Khadija Hajoubi du Parti authenticité et modernité (PAM), vice-présidente de la Commission des affaires sociales, éducative, culturelles, de la femme et de la jeunesse au Parlement arabe, Mohamed Ayach (RNI), membre de la Commission des Affaires législatives, juridiques et des droits de l'Homme et Mohamed Lahmouch du Mouvement populaire (MP), membre de la Commission politique.

L'ordre du jour de cette session comprenait l'examen des rapports des quatre commissions permanentes, à savoir la Commission des affaires étrangères, politiques et de la sécurité nationale, la Commission des Affaires législatives, juridiques et des droits de l'Homme, la Commission des affaires sociales, éducatives, culturelles, de la femme et de la jeunesse, ainsi que le rapport de la Commission de la Palestine qui traite des développements marquants en Palestine et des efforts déployés pour mettre fin à l'agression israélienne contre la bande de Gaza.

Le programme de la réunion comprenait, également, l'examen des projets de résolutions et de lois soumis par les commissions parlementaires à la suite de leurs réunions préparatoires à la session, dans le but d'assurer le suivi de tous les événements et développements politiques dans les pays arabes au cours de l'année.