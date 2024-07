Congo-Brazzaville: Livre - L'écrivain Yvon Wilfrid Lewa-let Mandah publie « Aisance trilogie pour une société prospère »

Paru aux Editions LMI, l'ouvrage « Aisance trilogie pour une société prospère » est un bouquet de trois pièces de théâtre qui offre chacune, de manière individuelle, une coloration particulière, originale à l'ensemble de l'oeuvre. Sa présentation a été faite le 12 juillet au Centre culturel Jean-Baptiste-Tati-Loutard.

« Aisance trilogie pour une société prospère » est le onzième ouvrage de Yvon Wilfrid Lewa-Let Mandah. Il emporte le lecteur à la découverte des réalités socio-professionnelles des comportements des modes de gestion propres au monde du travail et de la vie sociale.

« Kubuapè kumakapé », « Namentrans », « Ebonga Ebonga » sont les trois pièces de théâtre qui garnissent l'ouvrage « C'est une oeuvre dramatique qui regroupe trois pièces de théâtre pouvant avoir une ou plusieurs caractéristiques communes. Les trois oeuvres ont en commun l'espace, le cadre, à savoir les entreprises ou les sociétés. C'est une comédie de caractère et une comédie de moeurs qu'Yvon Wilfrid Lewa-Let Mandah a le mérite de nous offrir dans ce volume » , a dit Rock Simba, le critique littéraire.

Selon l'auteur, cet ouvrage est une prédication pour un monde plus humaniste et égalitaire. Un monde débarrassé de tous ses vices et anti valeurs qui éloignent l'univers social des vertus du partage et de l'empathie. Pour lui, le monde de rêve qu'il défend depuis plus de vingt-cinq ans de carrière dans la littérature et la comedie, à travers le concept "Nament", est un monde qui assure le bonheur, le bien-être, bref un monde qui prône le vivre ensemble.

Yvon Wilfrid Lewa-Let Mandah est né le 22 juillet 1974, à Brazzaville. Poète, essayiste, dramaturge, metteur en scène, comédien, directeur artistique de la compagnie théâtrale Autopsie qu'il a créée en 1996, il est aussi président national de l'Institut international du théâtre, organisation mondiale pour les arts de la scène, partenaire officiel de l'Unesco et directeur du Festival international du théâtre et autres arts de scène.

Récipiendaire du Prix international de poésie Tchicaya U Tam'si, du Prix Tchikounda de meilleur écrivain, du prix Sony-Labou-Tansi, du Grand prix Forum musiciens, artistes et écrivains du Congo. Son expertise en littérature et arts de la scène, en tant que théoricien et praticien, lui donne la possibilité de participer à de multiples événements culturels et littéraires dans le pays et ailleurs dans le monde. Ecrivain fécond et très prolifique, il fait partie sans conteste de la crème de nouveaux écrivains congolais à la muse fertile.