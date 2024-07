Soudan: Police - La milice rebelle FSR a libéré 3 000 condamnés étrangers et de l'EI

Port-Soudan — Le rapporteur du Comité suprême pour la mise en oeuvre des recommandations de l'atelier sur l'examen de la présence étrangère et de l'identité, le colonel (police) Nimeiry Abdullah a révélé que la milice des insurgés terroristes des Forces de soutien rapide (FSR) avait libéré plus de 3 000 étrangers provenant de diverses prisons ;

Certains d'entre eux sont reconnus coupables de meurtre avec préméditation en vertu de l'article 130, et certains d'entre eux sont reconnus coupables d'extrémisme religieux par des soudanais et étrangers membres de l'organisation État Islamique (EI), qui ont directement participé à la guerre contre le Soudan, tué des Soudanais et détruit les infrastructures. , selon les saisies des forces armées, de la police et du Service Général de Renseignement.

Dans des déclarations exclusives à l'agence de presse soudanaise, le colonel de police Nimeiry a mis en garde contre le danger de la présence étrangère non réglementée et illégale en raison de ses effets néfastes sur l'État, la société et les citoyens, sur les plans politique, sécuritaire et moral.

Numeiri a déclaré que le comité a été formé conformément à une décision ministérielle d'avril 2024 et qu'un sous-comité a été formé pour suivre la mise en oeuvre de ses recommandations, notant que le comité a commencé ses travaux conformément aux tâches et compétences contenues dans la décision de formation et a tenu plusieurs réunions au cours desquelles il a été convenu de préparer une matrice détaillée pour la mise en oeuvre des recommandations, qui comprend une entité, un mécanisme, une période spécifique et une position de mise en oeuvre.

%

Numeiri a expliqué que la matrice était divisée en axes pour faciliter le processus de suivi. Il comprend les axes législatifs, ministériel, administratif et médiatique. Il a indiqué qu'après l'adoption de la matrice, il a été demandé aux parties concernées de mettre en oeuvre les recommandations selon les axes et délais mentionnés dans la matrice (les ministères, les institutions et administrations publiques et la police d'État).

Le rapporteur de la commission a déclaré qu'il avait été demandé au ministre de la Chambre du gouvernement fédéral d'ordonner aux Walis (gouverneurs) des États de former des comités d'État pour suivre les affaires de l'État en coordination avec le Comité suprême, en plus de s'adresser aux chefs de police des États sur la formation de comités de position, en plus de s'adresser à l'Administration Générale des Passeports et de l'Immigration, à l'Administration Générale de l'État Civil et à la Police d'État, pour refléter régulièrement les réalisations et les événements importants liés à la présence étrangère et au contrôle d'identité pour le Haut Comité de suivi.

Il a affirmé que de nombreuses parties ont interagi avec les recommandations de l'atelier et ont contribué à leur mise en oeuvre pour contrôler la présence d'étrangers. /OSM