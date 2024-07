Soudan: Communiqué gouvernemental sur les délibérations humanitaire indirectes de Genève

Port-Soudan — L'agence de presse soudanaise publie ci-dessous une traduction non officielle du communiqué de presse publié samedi par le gouvernement du Soudan sur l'invitation des Nations Unies à des délibérations indirectes à Genève concernant la situation humanitaire :

Un communiqué de presse du gouvernement du Soudan sur l'invitation des Nations Unies à des délibérations indirectes à Genève sur la situation humanitaire

Sur la base de son devoir patriotique envers ses citoyens et conformément à ses obligations en vertu du droit international humanitaire, et par son souci de coopération et de relations positives et constructives avec les Nations Unies, représenté par l'Envoyé personnel du Secrétaire général des Nations Unies , M. Ramadan Lamamra, le Gouvernement du Soudan a accepté de participer à des délibérations indirectes dans la ville suisse de Genève sur la situation humanitaire, en réponse à l'initiative du Représentant personnel du Secrétaire général.

La délégation technique d'experts représentant le gouvernement du Soudan à ces délibérations est dirigée par Mme Salwa Adam Benya, commissaire à l'aide humanitaire. La délégation comprend des représentants des ministères et des parties liées au travail humanitaire.

Malgré la nature de l'invitation présentée par l'envoyé personnel, qui fait référence à des discussions indirectes et non à un processus de négociation, la délégation du Gouvernement soudanais n'a reçu aucun ordre du jour ou programme pour ces délibérations, malgré son arrivée à Genève il y a quelques jours.

Il a été demandé à la délégation de se rendre au Palais des Congrès de Genève, contrairement au caractère indirect des discussions indirectes, ce que la délégation gouvernementale n'a pas vu comme une raison et contredit l'accord à ne pas publier ces discussions sur médias, sous la demande de représentant personnel du Secrétaire général.

Le Gouvernement soudanais réaffirme qu'il ne voit pas la nécessité de créer une nouvelle plate-forme de médiation, car il reste attaché à la Plate-forme de Djeddah et à ses engagements ainsi qu'à la nécessité de mettre en oeuvre les engagements qui ont été conclus.

Le gouvernement n'acceptera pas non plus de traiter avec un organisme alternatif ou parallèle en matière d'aide humanitaire autre que l'entité gouvernementale compétente, à savoir la Commission d'aide humanitaire et le Comité suprême pour les urgences humanitaires.

Le Gouvernement soudanais réaffirme son engagement en faveur d'une coopération positive avec l'ONU dans tout ce qui permettra d'atténuer les souffrances de notre peuple et de parvenir à une vision commune concernant la fourniture de secours aux nécessiteux et aux personnes déplacées dans les zones qui ont été directement touchées par les attaques répétées et délibérées de la milice des Forces de soutien rapide (RSF), notant que le gouvernement du Soudan est désireux de fournir une aide humanitaire aux citoyens soudanais dans les zones où la milice des RSF est présente, et qu'il a récemment facilité l'entrée de plus de 460 camions de secours humanitaires via le Passage d'Al-Tina exclusivement pour ses citoyens dans ces zones.

Le gouvernement du Soudan renouvelle son appel à toutes les parties locales, régionales et internationales à travailler ensemble pour parvenir à la paix et à la stabilité dans le pays, et souligne que son engagement en faveur d'une coopération positive n'est pas seulement un devoir national mais fait également partie de son engagement en faveur de la loi humanitaire internationale et droits de l'homme.

Le Gouvernement soudanais appelle tous les citoyens et les médias à traiter de manière responsable la nature technique de ces délibérations et à ne pas se laisser emporter par les rumeurs et les informations trompeuses diffusées par les cercles anti-Soudan, en soutien aux efforts déployés pour atteindre les objectifs que nous recherchons tous, le gouvernement du Soudan affirme qu'il est à la hauteur du défi auquel est confronté le peuple soudanais en cette période difficile de son histoire, où les cercles régionaux et internationaux se rassemblent pour saper sa sécurité, sa souveraineté et son intégrité territoriale.

Dr. Geraham Abdel-Gadir Ministre de la Culture et de l'Information. Le porte-parole officiel du gouvernement du Soudan.