Ethiopie: Le pays promeut activement l'intégration régionale par le biais du développement des infrastructures - Experts

<strong>Addis Ababa — L'Éthiopie pousse activement à l'intégration régionale non seulement en termes de commerce mais aussi dans plusieurs domaines tels que l'infrastructure et l'énergie ; et elle peut en fait être décrite comme un leader du voyage vers l'intégration africaine, ont noté les experts de la CEA.

Dans un entretien exclusif avec ENA, Melaku Desta, coordinateur du Centre africain de politique commerciale à la CEA, a déclaré que l'Éthiopie pouvait être considérée comme un participant actif et un leader sur la voie de l'intégration africaine.

Cela implique des efforts pour améliorer et étendre la connectivité physique telle que les routes, les chemins de fer, les ports et les réseaux énergétiques qui relient l'Éthiopie à ses pays voisins et à l'ensemble de la région.

En investissant dans les infrastructures et en les améliorant, l'Éthiopie vise à faciliter les flux commerciaux, à encourager la coopération économique et à renforcer les liens politiques avec ses voisins régionaux, a expliqué M. Melaku.

Il a également expliqué qu'historiquement, l'Éthiopie ne s'est pas beaucoup impliquée dans les efforts d'intégration régionale. Son approche de ces initiatives a souvent été qualifiée de réticente.

Cependant, au cours des six dernières années, l'Éthiopie a considérablement modifié sa position sur l'intégration régionale en menant activement les négociations et la mise en oeuvre de l'accord sur la zone de libre-échange continentale africaine (AfCFTA).

"L'Éthiopie milite activement en faveur de l'intégration régionale, non seulement en termes de commerce, mais aussi dans plusieurs domaines tels que les infrastructures, le commerce de l'énergie et d'autres encore. Je pense qu'à l'heure actuelle, l'Éthiopie peut être décrite comme un participant actif et même un leader de l'intégration africaine.

La participation à la zone de libre-échange continentale africaine (ZLECA) et sa mise en oeuvre offrent d'immenses avantages à l'Éthiopie, a-t-il fait remarquer.

L'AfCFTA vise à créer un environnement commercial favorable pour les entreprises éthiopiennes à l'intérieur du pays et à débloquer des opportunités de marché sur l'ensemble du continent, qui compte 1,4 milliard de personnes avec une capacité de dépense collective supérieure à 3 000 milliards de dollars américains.

En conséquence, les entreprises qui décident d'investir en Éthiopie et d'y établir une usine de production peuvent en tirer des avantages considérables.

Elles ne sont pas limitées à la capacité du seul marché éthiopien, a déclaré le coordinateur, ajoutant que, grâce à l'AfCFTA, elles peuvent produire des biens pour un vaste marché à travers l'Afrique sans être confrontées à des restrictions, des droits, des tarifs ou d'autres barrières telles que des restrictions quantitatives ou des quotas.

Pour sa part, Yonas Bekele, économiste chargé des transports et des infrastructures à la CEA, a souligné que l'intégration des infrastructures en Afrique est aujourd'hui plus cruciale que jamais.

Il sert à recalibrer la stratégie de croissance de l'Afrique en stimulant le commerce intrarégional, en particulier dans un contexte d'isolement mondial, de protectionnisme et de perturbation de la chaîne d'approvisionnement, a-t-il déclaré, ajoutant que les impacts de la pandémie de COVID-19 et les conflits géopolitiques en cours dans des régions telles que l'Ukraine et la Palestine le démontrent particulièrement bien.

"Nous savons que le développement et l'intégration des infrastructures peuvent servir de catalyseur à l'innovation commerciale et à l'amélioration des revenus sur le continent. Mais l'importance du développement des infrastructures pour l'intégration intra-régionale du continent a été dûment reconnue par nos États membres, y compris l'Éthiopie.

Le gouvernement a pris de nombreuses initiatives encourageantes pour mettre en place des infrastructures efficaces et accessibles, ce qui est essentiel pour l'intégration régionale et le développement économique durable du pays, a-t-il expliqué.

"Les succès de l'Éthiopie en matière d'infrastructures comprennent le développement des compagnies aériennes éthiopiennes, la modernisation du réseau de routes principales, l'élargissement rapide de l'accès à l'eau et à l'assainissement, y compris le développement en cours du corridor qui rehausse la réputation de la ville et sert de pierre angulaire à la construction d'un centre urbain moderne", selon M. Yonas.

Il a également apprécié les efforts de l'Éthiopie en matière d'exportation d'électricité vers les pays voisins et son travail d'expansion des infrastructures routières cruciales, qui renforcent l'intégration régionale.