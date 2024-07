Soudan: Le Ministre des Minéraux souligne l'importance de la coopération avec la République de Côte d'Ivoire

, Abidjan — Le ministre des Minéraux, Mohamed Bashir a souligné l'importance de la coopération conjointe entre le Soudan et la République de Côte d'Ivoire dans tous les domaines.

M. Bashir a rencontré vendredi avec Cheikh Ousmane Diakité - Président du Conseil suprême des Imams, des Mosquées (Cosim) en Côte d'Ivoire, ou il a fourni un éclairage complet sur la situation au Soudan, soulignant les interventions de certains pays étrangers et leur soutien aux milices terroristes FSR avec des mercenaires et des armes, et décrivant la guerre actuelle dans le pays comme une guerre de changement démographique.

Pour sa part, le président du Conseil suprême des imams, des mosquées et des affaires islamiques de Côte d'Ivoire, Cheikhoul Aïma Ousmane DIAKITÉ a exprimé sa fierté et sa gratitude qu'un grand groupe de membres du conseil ait reçu leur éducation au Soudan, notamment à l'Université Internationale de l'Afrique.

Il a exprimé ses remerciements aux autorités soudanaises pour avoir facilité la sortie de leurs enfants du Soudan après le déclenchement de la guerre et leur retour dans leur pays. Cheikh Ousmane Diakité a appelé à ce que cette crise passe rapidement et à ce que la sécurité et la stabilité prévalent au Soudan. / OSM