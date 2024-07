Afrique de l'Est: Le pays remplit son rôle dans l'intégration de l'Afrique de l'Est pour le développement et la paix

<strong>Addis Ababa — Selon le ministère des affaires étrangères, l'Éthiopie a rempli son rôle en reliant la région de l'Afrique de l'Est avec des avantages mutuels en matière de développement et en garantissant la paix.

Le directeur général des affaires africaines, Fisseha Shawel, a déclaré à l'ENA que la politique étrangère de l'Éthiopie accorde une grande importance à l'établissement de relations positives et coopératives avec les pays voisins.

Cette approche stratégique privilégie le renforcement de la coopération bilatérale et régionale dans divers domaines, notamment la diplomatie politique, les partenariats économiques, la collaboration en matière de sécurité, les échanges culturels et la durabilité environnementale.

En donnant la priorité à ses voisins, le directeur général vise à promouvoir la stabilité régionale, la prospérité mutuelle et les initiatives de développement durable qui profitent à toutes les parties concernées.

Cette position proactive souligne l'engagement de l'Éthiopie à relever des défis communs, à promouvoir la paix et à exploiter les forces collectives pour atteindre des objectifs communs dans la Corne de l'Afrique et au-delà.

Selon M. Fisseha, l'Éthiopie est désireuse de poursuivre le développement en étroite collaboration avec ses voisins et de contribuer à l'intégration de l'Afrique de l'Est, en visant des résultats positifs en matière de développement et une paix durable.

%

Les relations du pays avec ses voisins dans les domaines politique, économique et social sont étendues et solides, et ces efforts se renforcent au fil du temps, a-t-il ajouté.

Le directeur général a déclaré que les pays obtiennent de l'Éthiopie diverses infrastructures telles que l'approvisionnement en électricité, les lignes de chemin de fer, les télécommunications et les conduites d'eau.

Le Soudan, le Sud-Soudan, le Kenya et Djibouti reçoivent par exemple de l'énergie directement de l'Éthiopie.

Le directeur général a souligné que l'Éthiopie jouait un rôle central dans la région, mettant en avant les efforts en cours pour renforcer son influence et son impact.

L'Éthiopie remplit ainsi son rôle dans l'intégration de la région, dans l'intérêt mutuel du développement et d'une paix durable.

M. Fisseha a souligné que tous les projets nationaux de l'Éthiopie prenaient en considération les pays voisins et qu'une fois le barrage de la Grande Renaissance éthiopienne achevé, ces pays voisins bénéficieront de manière significative de ressources énergétiques accrues.

L'Éthiopie continuera donc à renforcer son rôle en faveur d'une paix durable en assurant le développement par la coopération entre les pays de la région.