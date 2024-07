Afrique de l'Est: Addis-Abeba accueillera l'exposition sur les infrastructures et l'eau en Afrique de l'Est

<strong>Addis Ababa — L'exposition inaugurale sur l'infrastructure et l'eau en Afrique de l'Est, qui se tiendra à Addis-Abeba, en Éthiopie, en juin 2025, mettra l'accent sur le développement de l'infrastructure.

Dans son communiqué de presse envoyé à ENA, Big 5 Construct Ethiopia a révélé que le nouvel événement est conçu pour encourager la conversation, la collaboration et l'innovation dans le domaine critique du développement des infrastructures.

La deuxième édition de Big 5 Construct Ethiopia 2024 a dépassé les attentes avec 9 600 participants et 175 exposants de 22 pays, a-t-on souligné.

Les Big 5 Talks certifiés CPD ont été suivis par 3 350 professionnels de l'industrie, chacun gagnant des points pour sa formation annuelle et son développement dans l'industrie, selon le communiqué de presse.

Plus important encore, le lancement de l'East Africa Infrastructure & Water Expo, un événement innovant destiné à faire progresser l'industrie des infrastructures en Afrique de l'Est en encourageant la conversation, la collaboration et l'innovation dans le domaine critique du développement des infrastructures, a été appris.

Selon la Banque mondiale, le produit intérieur brut de la région de l'Afrique de l'Est devrait connaître une croissance de 3,4 % en 2024, puis de 4,2 % en 2025.

Décrite comme le "joyau économique émergent de l'Afrique subsaharienne", la région devrait également contribuer à hauteur de 29 % au PIB, notamment grâce aux investissements dans les infrastructures, actuellement évalués à 395 milliards d'USD, selon un rapport.

L'écosystème des infrastructures évoluant rapidement dans la région, le lancement de l'exposition sur les infrastructures et l'eau en Afrique de l'Est viendra compléter l'augmentation de l'urbanisation.

Se déroulant du 26 au 28 juin 2025 au Millennium Hall d'Addis-Abeba, l'exposition sur l'infrastructure et l'eau en Afrique de l'Est, organisée par dmg events en même temps que Big 5 Construct Ethiopia, aura pour priorité de faire avancer les objectifs de transformation de la région.

L'événement est également conçu pour encourager la conversation, la collaboration et l'innovation dans le domaine critique du développement des infrastructures.

Mehtap Gürsoy, directeur de portefeuille - Construction, dmg events, a commenté le lancement de l'exposition sur l'infrastructure et l'eau en Afrique de l'Est : "Nous sommes ravis de présenter cet événement, qui se tient en même temps que Big 5 Construct Ethiopia, car il a pour but de fournir une plateforme dynamique aux acteurs de l'industrie pour échanger des idées, présenter des innovations et établir des partenariats qui façonnent le développement des infrastructures de la région".

"En tant qu'extension de Big 5 Construct Ethiopia, les deux événements rassemblent l'ensemble de la chaîne de valeur de l'infrastructure sous un même toit, en favorisant les interactions commerciales et en encourageant les possibilités de mise en réseau. Ils offrent aux organisations la possibilité de pénétrer le marché et de présenter leurs solutions et technologies innovantes."

Selon le communiqué de presse, le développement des infrastructures constitue l'épine dorsale de la croissance économique, du progrès social et de la durabilité environnementale.

Il facilite les transports, améliore l'accessibilité et favorise la connectivité, raison pour laquelle le développement des infrastructures est une priorité dans la région. Il s'agit d'un élément clé de la stratégie de relance économique de l'Afrique de l'Est, car il stimule la croissance et crée des emplois.

Les nouveaux exposants de l'événement devraient présenter des produits et des services dans cinq secteurs dédiés, à savoir la connectivité urbaine, la gestion de l'eau et des déchets, les villes intelligentes (infrastructure numérique), les communications et la planification et la construction d'infrastructures électriques.